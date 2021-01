Les fans des Simpsons attendent l’Apocalypse pour ce mercredi

Les Simpsons ont acquis la réputation d’anticiper les événements futurs grâce à d’incroyables prédictions tout au long de leurs 32 saisons. Dans leur dernier spécial Halloween, ils ont fait référence à cette qualité et imaginé l’apocalypse pas moins que pour le 20 janvier 2021. Arrivée de la date, réseaux sociaux ils étaient remplis de mèmes et de réactions pour se souvenir de la série. Découvrez les points forts!

Pendant Petite maison de l’horreur 31, Épisode 4 de la saison 32, Homer oublie de voter à l’élection présidentielle car il s’endort. « À quel point cela peut-il être mauvais? « , se demande-t-il puis des scènes du Journée d’investiture (lorsque le nouveau président prend ses fonctions). Le monde n’est plus comme avant et l’Apocalypse est présente.

Les fans de la famille jaune se sont réveillés la journée en rappelant le chapitre et ont imaginé le pire de la journée. « Aujourd’hui, c’est l’Apocalypse selon Les Simpsons. Juste au cas où j’aurais des gorditas de chicharrón pour le petit déjeuner comme avant-dernier souhait », était le ton des commentaires sur Internet.

De nombreux fans ont indiqué que la prophétie s’était accomplie le 6 janvier, lorsqu’un groupe de manifestants est entré dans le Capitole des États-Unis et qu’il y a eu des accidents sans précédent qui ont fait cinq morts. De plus, les fans espagnols ont raconté la grande chute de neige Filomena et l’explosion de cet après-midi à Madrid dans le cadre du phénomène.

Selon un sondage Spoiler, 29% pensent que les Simpsons ont réussi à prédire autant d’événements en raison du nombre d’écrivains intelligents dont ils disposent. Derrière se trouvent ceux qui pensent le contraire: un 25% disent savoir exactement ce qui va se passer. Alors qu’un 26% pensent simplement que c’est inhabituel.