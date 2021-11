Les fans déplorent GTA Trilogy PS5, PS4 Secret

GTA Trilogy sort cette semaine et est disponible en précommande et en préchargement à partir du Boutique PS à l’heure actuelle. Pour aussi indéniablement excitant que cela soit, cependant, les fans ont commencé à se sentir un peu agités : en dehors d’une seule bande-annonce de 60 secondes et d’une douzaine de captures d’écran, Rockstar n’a pas encore communiqué, eh bien, rien d’autre à propos de cette compilation.

En effet, nous attendons toujours la confirmation des bandes sonores du jeu, qui ont historiquement eu des chansons supprimées des versions PS2. Il y a également un débat sur l’existence même d’une édition PS5 native – une partie du langage sur le PS Store semble impliquer que la version de nouvelle génération utilise en fait une rétrocompatibilité – et le label n’a pas été très clair sur le fonctionnement du nouveau schéma de contrôle.

Nous attendons également des informations plus solides concernant les améliorations de la qualité de vie des titres : nous savons qu’il sera possible de redémarrer immédiatement les missions, mais des points de contrôle ont-ils été ajoutés en cours de route ? Tous ces points d’interrogation ont suscité de nombreuses critiques sur les affiches du forum, qui s’attendaient à voir une plus grande partie du paquet en mouvement à ce moment-là.

Il n’est pas rare que Rockstar fasse cela, bien sûr – nous nous souvenons d’avoir vu pour la première fois le gameplay de GTA 4 le jour où nous avons mis le Blu-ray dans notre PS3 – mais étant donné qu’il s’agit d’une compilation de remasters, beaucoup s’attendaient à ce que la société soit un peu plus transparent dans les jours précédant la sortie. Nous verrons ce que le reste de la semaine apportera, mais tout sera révélé le 11 novembre malgré tout.