Les fans demandent que Mark Labbett soit le prochain James Bond après avoir perdu 10 pierres

IXS Gants d'Hiver iXS 3-Finger Noirs L (10)

Lorsque l'hiver arrive, vous ne devriez pas avoir à ranger votre moto ! Avec ces gants, vous garderez vos mains au chaud quelle que soit la météo!Le polyester sur le dos et le cuir de chèvre dans la paume garantissent confort et sécurité. La membrane SoltoTEX® respirante protège également de la pluie et la doublure thermique Thinsulate® garde vos mains au chaud. Le design qui maintient deux doigts ensemble contribue également à garder les mains au chaud. • Permet d’essuyer la visière.• Détails réfléchissants pour une visibilité accrue• Thinsulate® (100 g sur le dos et 40 g sur la paume)• Homologués EN13594: 2015