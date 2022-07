Les fans demandent déjà que Brendan Fraser remporte enfin l’Oscar après une transformation incroyable pour un nouveau film

Le film suit un homme de 600 livres appelé Charlie alors qu’il tente de renouer avec sa fille adolescente, après avoir quitté sa famille pour un amant gay – qui est décédé plus tard, déclenchant une spirale de frénésie alimentaire induite par la culpabilité pour le protagoniste reclus.

Jouant Charlie, Fraser avait été vu sur le tapis rouge ressemblant à une silhouette plus complète qu’il ne l’est peut-être normalement, mais le changement complet a été mis à nu dans ces premiers plans du film – et les gens en sont ravis.

Et un quatrième a ajouté: « Il y a la renaissance de Brendan Fraser que je cherchais. Il obtiendra probablement un signe de tête aux Oscars pour cela. »

Connu principalement pour ses rôles dans des franchises d’action telles que La momie et pas toujours en mesure de se débarrasser des associations de comédie grâce à des premiers films comme Georges de la jungle et Bedazzled.

Cependant, La baleine semble être quelque chose de différent. Le film – qui présente également des personnages comme Choses étranges star Sadie Sink, Hong Chau, Samantha Morton et Ty Simpkins – devrait avoir sa première mondiale au Festival du film de Venise 2022.

Il a dit à Newsweek : « Ce sera comme quelque chose que vous n’avez jamais vu auparavant. C’est vraiment tout ce que je peux vous dire… La garde-robe et le costume étaient vastes, sans couture, encombrants.

S’adressant à Vanity Fair, elle a déclaré: « [Director] Darren Aronofsky est évidemment brillant, et travailler avec lui a été une expérience vraiment formatrice, et Brendan y est tellement incroyable, et aussi probablement mon humain préféré sur la planète.