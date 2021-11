Les fans demandent déjà à Netflix de faire une suite à la notice rouge

Sport à l'affiche Affiche Formule 1 - Le Baron Rouge 40 x 60 cm

Cette affiche de Michael Schumacher est une super idée de cadeau pour les fans de formule 1 et Ferrari. Schumi est considéré pour la plupart comme le plus grand pilote de tous les temps. En plus d'avoir gagné 7 championnat du monde entre 1994 et 2004, il a réussi à le faire avec l'écurie Ferrari. Une domination sans partage qui lui a valu de nombreux surnom comme celui du "Baron Rouge" à l'époque où il volait littéralement sur la piste. - Format 40 x 60 cm. - Imprimée sur du papier mat 220g haute qualité. - Expédiée dans un tube adapté. - Affiche pensée, créée et imprimée en France. Sport à l'Affiche, c'est la boutique déco pour les sportifs et les fans de sport. Découvrez notre collection d'affiches sportives design et affichez enfin votre passion avec fierté !