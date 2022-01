Les fans défendent Britney alors qu’elle publie des photos entièrement nues sur Instagram

Nouvellement libérée de la tutelle qui pesait sur elle depuis plus d’une décennie, la légende de la pop de 40 ans a profité de sa nouvelle liberté retrouvée sur ses réseaux sociaux, surprenant ses 38 millions de followers avec un cliché révélateur inattendu.

Spears a posté un selfie miroir devant son dressing. En un instant, elle ne portait qu’un tour de cou en dentelle blanche autour du cou et des bas assortis à hauteur de cuisse sans rien d’autre.

« Alors pour qu’elle partage nu photos maintenant qu’elle est GRATUITE et selon ses propres termes, c’est un coup de force. Elle prend le contrôle et j’aime ça pour elle. »

Faisant écho à ces pensées, un autre a ajouté : « Les gens ont adoré voir Britney Lances nu quand c’était des papas effrayants qui la traquaient ou sa famille/direction la contrôlaient et la forçaient à le faire, mais quand c’est de son plein gré… »

Et un quatrième a commenté : « Si Britney veut être nu… laisse la nu. C’est une femme libre. Je ne peux pas croire ce monde. Haha. »

L’avocat de Spears, ses parents et les personnes nommées par le tribunal qui contrôlent la tutelle ont tous soutenu publiquement le licenciement et la nouvelle a été accueillie avec joie par les militants de Free Britney qui cherchaient à l’aider à s’en libérer pendant plus d’une décennie.