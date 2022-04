Les fans découvrent l’appartement de Kingdom Hearts IV dans la vraie vie

Les fans de la saga »Coeurs du RoyaumeIls étaient excités quand Square Enix a décidé d’annoncer la bande-annonce de son nouveau et quatrième volet. Dans l’aperçu, nous pouvons voir le protagoniste Sora se réveiller dans un appartement luxueux de la nouvelle ville appelée Quadratum, une métropole moderne qui fait référence à la ville de Tokyo.

La communauté de fans des jeux « Kingdom Hearts » est telle qu’ils ont réussi à trouver l’appartement de Sora dans la vraie vie. Bien que ce qui est présenté dans la bande-annonce ne soit que du contenu dans le jeu, l’utilisateur de Twitch a appelé aitakimochicorrespond aux visuels de »Kingdom Hearts IV » avec la fonction Street View de Google Maps, être capable de trouver l’endroit exact à Tokyo où Sora s’était reposé.

L’appartement en question s’est avéré être dans Regno Raffineun immeuble de style condominium situé dans le quartier d’Aoyama, avec un loyer d’environ 2 000 dollars par mois, voire 1 million de dollars pour acheter l’appartement entier. D’où Sora a-t-il obtenu autant d’argent ?

La ville de Quadratum a fait sa première apparition dans »Kingdom Hearts III », présentée comme le décor de Verum Rex, un jeu vidéo apprécié par les personnages Rex et Hamm de »Toy Story ». Malgré cela, Quadratum existe, Sora et Riku en ayant un aperçu dans la fin secrète de Kingdom Hearts III, il est donc logique que le teaser montre cette ville comme l’emplacement actuel de Sora.

« En commençant par Sora s’engageant dans une bataille de boss contre un ennemi géant, les joueurs sont initiés au Quadratum, une grande et vaste ville située dans un monde magnifique et réaliste comme jamais vu auparavant dans la série Kingdom Hearts », a déclaré le responsable de la production. société Square Enix lors de l’annonce du jeu. »Les fans seront ravis de voir le retour des compagnons familiers de Sora, Donald et Goofy, ainsi que la première apparition de Strelitzia, un nouveau personnage mystérieux qui apparaît avant Sora dans ce nouveau jeu. et scène étrange.

L’annonce de »Kingdom Hearts IV » est intervenue lors de la célébration du 20e anniversaire de »Kingdom Hearts », qui aura pour intrigue principale la recherche du »Lost Master ». De plus, Square Enix a annoncé »Kingdom Hearts Missing-Link », un jeu mobile pour Android et iOS. »Missing-Link » reviendra dans le monde de Scala ad Caelum et prendra place entre deux autres jeux mobiles de la franchise, »Union X » et »Dark Road ».