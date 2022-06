Les fans de Willem Dafoe appellent « une insulte majeure » à sa carrière d’acteur

Certains acteurs jouissent de grandes carrières jonchées de performances stellaires qui méritent la plus haute reconnaissance possible, pour être frustrés lorsqu’il semble que leur moment de reconnaissance est venu.

La carrière de Dafoe a été un mélange de tout, des rôles de méchants emblématiques dans des films à succès aux performances puissantes dans des films plus axés sur l’art.

S’adressant à Reddit pour faire l’éloge de Dafoe, les fans de l’acteur ont adoré ses rôles les plus acclamés par la critique et ont spéculé sur ceux pour lesquels il aurait dû gagner.

Plus de commentateurs ont fait valoir que gagner un prix majeur nécessite beaucoup de campagne et est plus un concours de popularité qu’un juge de qui a donné la meilleure performance cette année-là.