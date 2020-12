Les fans de Whitney Houston ne sont pas heureux du nouveau documentaire de toute une vie sur Houston et sa fille, Bobbi Kristina Brown

La mort tragique de Whitney Houston a toujours des fans qui aspirent à des réponses sur les chutes privées de Houston. La mort de la fille de Houston, Bobbi Kristina Brown, est encore plus triste. Un nouveau documentaire retraçant la relation entre Houston et Brown et les similitudes dans leur mort devrait sortir sur Lifetime et les fans ne sont pas enthousiastes à ce sujet.

Ce que couvrira le documentaire de Lifetime sur Whitney Houston et Bobbi Kristina

Le plus récent documentaire de Lifetime, Whitney Houston et Bobbi Kristina: n’avons-nous pas presque tout eu, raconte les parallèles de Houston et Brown dans leur vie publique et privée. Grâce à des entretiens avec des amis, de la famille et des initiés de l’industrie, le documentaire note que les deux femmes avaient des problèmes de toxicomanie et des relations de montagnes russes avec leurs partenaires amoureux.

À travers tout cela, la mère et la fille ont maintenu une relation étroite.

Houston a été retrouvée submergée dans une baignoire le 11 février 2012. Elle a été déclarée morte à l’âge de 48 ans, quelques heures à peine avant qu’elle ne se produise à la fête annuelle pré-Grammy organisée par son chef de label et mentor, Clive Davis.

Brown a pris la mort de sa mère dur, comme cela a été visible pendant le processus de tournage de la série de télé-réalité Lifetime Les Houstons: seuls. L’émission a documenté le processus de deuil de Brown et sa tentative de maintenir sa propre carrière dans le divertissement.

Malheureusement, trois ans après la mort de Houston, Brown a également été retrouvée inconsciente immergée dans l’eau chez elle en Géorgie. Elle a passé six mois dans un coma médicalement provoqué avant sa mort. Brown avait 22 ans.

Whitney Houston et Bobbi Kristina: n’avons-nous pas presque tout eu est produit par Tara Long, Shawna Foster, Madison Merritt, Mark Ford, Kevin Lopez et Brandi Burnside-Boyd. Brie Miranda Bryant et Gena McCarthy sont producteurs exécutifs.

Les fans font exploser Lifetime sur le nouveau documentaire Whitney Houston et Bobbi Kristina

Les fans de Houston ne sont pas d’accord avec la sortie du documentaire. Beaucoup se tournent vers les réseaux sociaux pour exprimer leurs griefs, suppliant le réseau et d’autres de laisser la mère et la fille reposer en paix. Les fans de Houston voient le film comme exploitant leur mort.

« Je ne vois rien de bon à en tirer », a écrit un fan sur Twitter en réponse à Divertissement ce soir promotion du documentaire.

D’autres disent qu’on en a fait assez pour partager l’histoire tragique, y compris plusieurs autres documentaires, émissions spéciales télévisées, faits pour des téléfilms et livres écrits.

«J’ai lu les livres assez bien pour que je ne veuille pas les voir», un autre Twitter notes de l’utilisateur.

«Combien de fois raconteront-ils la même foutue histoire», a demandé un utilisateur d’Instagram dans la section des commentaires d’un republication de la bande-annonce de The Jasmine Brand.

Ce n’est pas la première fois que Lifetime partage l’histoire de Houston et Brown. Un film à vie de 2015 mettant en vedette Yaya Decosta et produit par Angela Bassett et axé sur le mariage de 14 ans de Houston avec Bobby Brown a reçu beaucoup de réactions négatives.

La famille Houston a critiqué le réseau et Bassett pour la création du film, notant qu’ils n’avaient pas été consultés et contre le film pour commencer. Brown est décédé des mois après la sortie du film.

Whitney Houston et Bobbi Kristina: n’avons-nous pas presque tout eu premières le samedi 6 février à 20 h HNE.