Les fans de Waterloo Road pensent que la mort de Sambuca Kelly a été l’un des moments télévisés les plus tristes de tous les temps

Avec des nouvelles que la BBC ramène Chemin de Waterloo, les fans de la série repensent à l’une des scènes les plus déchirantes de la série : la mort de Sambuca Kelly. Si vous avez envie de pleurer, vous pouvez voir la scène en question ici :

Plus tôt dans la journée, il a été annoncé que la série dramatique scolaire serait de retour sur nos écrans pour la première fois depuis 2015.

L’émission a initialement duré 10 séries et vous devez vraiment vous demander comment l’OFSTED n’a pas été impliqué dans le nombre d’incidents liés à la drogue, de coups de couteau et de grossesses mineures en cours.

Mais c’est une scène en particulier dont de nombreux téléspectateurs se souviennent comme l’une des plus tristes à diffuser, la mort de Sambuca suite à son diagnostic de tumeur au cerveau.

Sambuca (jouée par Holly Kenny) avait souffert d’une tumeur au cerveau à long terme tout au long de son passage dans la série et est finalement décédée à la maison avec sa mère et son professeur d’anglais Tom Clarkson (joué par Jason Done) à ses côtés.

La scène émotionnelle, qui figurait dans la série sept de la série, frappe toujours Chemin de Waterloo les fans dans les sensations.

Posté sur Twitter, un téléspectateur a déclaré: « La mort de Sambuca Kelly me hante encore aujourd’hui. »

Un autre a écrit : « Le moment le PLUS TRISTE de l’histoire de la télévision sera toujours l’épisode de Chemin de Waterloo où Sambuca Kelly meurt, ne vous disputez pas avec moi. »

Un troisième a plaisanté: « Je prendrai un jour de congé de compassion demain car j’ai revu Chemin de Waterloo et je pleure la mort de Sambuca Kelly. »

J’étais tellement pas prêt pour la mort de Sambuca Kelly lors de ma réécoute de Waterloo Road – gee (@geeriley01) 12 juillet 2021

Je viens juste de me remettre émotionnellement de la mort de Sambuca Kelly, ne me fais pas ça -Nicole Goulding (@nicolegouldingx) 23 septembre 2021

Alors qu’une quatrième personne a déclaré: « La mort de Sambuca Kelly sera toujours l’un des moments télévisés les plus tristes de tous les temps. Legit vient de sangloter. »

Et les fans pourraient avoir plus de sanglots à venir, le retour de la série étant confirmé plus tôt dans la journée.

Annonçant le retour de l’émission populaire, Piers Wenger, le directeur de BBC Drama, a déclaré : « Chemin de Waterloo est l’objectif parfait pour explorer la Grande-Bretagne post-Covid, du point de vue de ceux qui ont sans doute été le plus touchés : les jeunes en éducation.

« Nous sommes ravis de revenir à ce format brillant – ses sensations fortes et ses débordements, ses personnages incontournables et son grand drame – à un moment où le public britannique en a le plus besoin – et de collaborer avec le brillant Cameron Roach et Wall To Wall à son retour . »

Cameron Roach, le producteur exécutif, a ajouté : « Je suis vraiment ravi de travailler avec la BBC et Wall To Wall, pour relancer la marque emblématique de Chemin de Waterloo.

« Les histoires vitales et urgentes qui se déroulent dans les écoles du Royaume-Uni offrent des thèmes incroyables et émotionnellement puissants, que nous sommes ravis d’apporter à une nouvelle génération de fans.