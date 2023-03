Les fans de Warrior Nun refusent d’abandonner le combat pour sauver la série

Cela fait 3 mois que Netflix a décidé d’annuler nonne guerrière, l’une de ses émissions les plus réussies et les mieux reçues, surprenant les fans et l’équipe derrière la série avec leur décision. Depuis lors, les fans de l’histoire de Simon Davis Barry sont constamment présents sur les réseaux sociaux, se battant pour que la plateforme de streaming change d’avis ou pour qu’un nouveau service reprenne la série.





Mais, au cours des deux dernières semaines, le combat a également envahi le monde réel avec de gigantesques panneaux d’affichage placés à des endroits stratégiques. L’un a été placé juste à l’extérieur du siège social de Netflix à Los Angeles, un autre au milieu de Time Squares et le dernier à Londres. Maintenant, un nouveau pays a été choisi pour abriter la dernière tentative des soi-disant porteurs de halo pour atteindre leur objectif.

FILM VIDÉO DU JOUR

Le Sauvez la nonne guerrière La campagne envahira désormais l’Italie avec un nouveau panneau d’affichage placé à Milan, l’une des villes les plus importantes d’Europe. Selon Nonne guerrière Italiele panneau d’affichage sera en place du 13 au 26 mars, indiquant très clairement que le fandom n’abandonne pas et qu’il ne s’arrêtera pas tant que le spectacle n’aura pas la chance de continuer.





Pourquoi Netflix a-t-il annulé Warrior Nun ?

Netflix

En 2021, nonne guerrière a débuté sa première saison, étant magnifiquement accepté par le public et les critiques. Netflix n’a pas hésité à donner à l’émission une deuxième saison, qui est arrivée en 2022. Le dernier opus de la série a même été un succès beaucoup plus important, devenant l’une des productions les mieux notées de la plateforme sur Rotten Tomatoes, et occupant les premières places. dans le top 10 de Netflix dans de nombreux pays pendant plusieurs semaines après sa sortie.

C’est pourquoi ce fut un tel choc que l’entreprise a décidé de ne pas aller de l’avant. Quelques semaines après l’annonce de l’annulation, le co-PDG de Netflix, Ted Sarandos, a été vivement critiqué par les fans après avoir déclaré qu’ils n’avaient « jamais annulé une émission à succès ». Il voulait dire que bon nombre des séries qui ont été abandonnées par la plate-forme étaient soit trop chères pour être rentables, soit n’avaient pas assez d’audience pour être durables dans le temps.

Netflix subit actuellement des changements importants afin d’économiser de l’argent au milieu de la crise du streaming, ce qui signifie qu’ils n’investissent que dans des émissions très rentables comme Mercredi ou Choses étrangesou des productions qui ne sont pas si chères.