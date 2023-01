Les fans de Warrior Nun installent un panneau d’affichage devant le siège de Netflix

Cela fait quelques semaines que Netflix a décidé de ne pas aller de l’avant avec une troisième saison de nonne guerrière, mais le combat pour le renouveau est loin d’être terminé. Le spectacle, créé par Simon Davis Barry, est devenu une sensation après le début de sa deuxième saison. Il a été salué par les fans et les critiques, avec d’excellentes critiques et les nombres de visualisation les plus élevés pour un spectacle original au service.





Mais rien de tout cela n’était suffisant pour que le service de streaming lui donne une chance de continuer, la série rejoignant une longue liste de projets annulés, principalement dirigés par des femmes et avec des personnages LGBTQ dessus, ce qui a déclenché les alarmes du public et réveillé les fans se battent pour que l’histoire continue.

Le combat atteint maintenant son apogée avec un panneau d’affichage devant le siège de Netflix, en plein milieu de Sunset Boulevard, à Los Angeles, comme vous pouvez le voir sur les images ci-dessous :

Comme l’indique le tweet, le panneau d’affichage sera en place pendant quatre semaines pour aider la campagne qui se renforce sur les réseaux sociaux, atteignant 100 000 signatures sur une pétition de renouvellement et avec la série toujours présente sur des sujets tendance avec des hashtags comme #NetflixCorrectYourMistake et #SaveWarriorNun.





Qu’est-ce que Warrior Nun?

Dans la première partie, la série présente Ava, une jeune fille de 19 ans qui se réveille dans une morgue et découvre qu’elle porte à l’intérieur un artefact sacré lié au ciel et à ses divinités. Ce halo lui a accordé des super pouvoirs qui l’ont aidée dans la bataille entre le bien et le mal. Plus tard, elle rejoignit l’ordre des religieuses guerrières qui n’hésitaient pas à prendre leurs armes à feu contre quiconque se dressait sur leur chemin.

Dans la saison 2, l’intrigue avance dans l’histoire d’Ava et de ses compagnons, qui cherchent à maintenir le bien-être et le libre choix de la population vis-à-vis du culte religieux face à l’œuvre des forces démoniaques qui la menacent. Le protagoniste et les Sœurs Guerrières de l’Ordre de l’Épée Cruciforme doivent arrêter l’ange Adriel, joué par William Miller.

L’objectif de cet antagoniste est de faire en sorte que sa religion soumette la planète, alors Ava et les Sœurs devront offrir la plus grande résistance pour sauver les croyants et les non-croyants d’une vie soumise aux volontés de cet être puissant. Pour éviter cela, ils doivent utiliser une arme spécifique, et la plus appropriée semble être la couronne d’épines que Jésus de Nazareth a été contraint de porter lors de sa crucifixion.

nonne guerrière stars Alba Baptista, Kristina Tonteri-Young, Toya Turner, Lorena Andrea, Olivia Delcán, Tristán Ulloa, Thekla Reuten, Sylvia De Fanti et Andrea Tivadar.