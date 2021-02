Les fans de WandaVision pensent qu’Elizabeth Olsen mérite tous les Emmys après l’épisode de la nuit dernière

Après l’avoir tué pendant huit épisodes consécutifs WandaVision tous les vendredis, les fans de la série demandent à la star Elizabeth Olsen de remporter un Primetime Emmy Award. Depuis le début de l’étrange série Marvel, les fans ont vu Olsen comme Wanda Maximoff à travers de nombreux rebondissements. Le nouvel épisode de vendredi a donné à l’actrice la chance de livrer sa performance la plus émouvante à ce jour, laissant WandaVision les fans sont très impressionnés par ce qu’ils ont vu.

« La performance d’Elizabeth Olsen dans le dernier épisode était incroyable », a écrit un fan sur Twitter. « Vous pouvez ressentir sa douleur dans chaque scène. Elle mérite d’être reconnue comme l’actrice digne Emmy qu’elle est! » Le reste de cette histoire contient quelques GRANDS SPOILERS alors n’allez pas plus loin et ne cliquez sur aucune des vidéos si vous n’avez pas encore regardé l’épisode.

La performance d’Elizabeth Olsen dans le dernier épisode était incroyable. Vous pouvez sentir sa douleur dans chaque scène. Elle mérite d’être reconnue comme la digne actrice Emmy qu’elle est! #WandaVision pic.twitter.com/nLWF7BSOhs – 𝐉𝐢𝐬𝐞𝐥𝐥𝐞 ✨ (@ Jisy03) 26 février 2021

Un autre fan a tweeté: « #WandaVision Episode 8 est l’un des meilleurs morceaux de MCU de son histoire. Une belle pièce de personnage sur Wanda, et un ENFER d’une configuration pour la finale. Elizabeth Olsen et Kathryn Hahn méritent des nominations aux Emmy juste pour cela épisode seul. 10/10. «

#WandaVision L’épisode 8 est l’un des meilleurs morceaux de matériel MCU de son histoire. Une belle pièce de personnage sur Wanda, et un ENFER d’une configuration pour la finale. Elizabeth Olsen et Kathryn Hahn méritent des nominations aux Emmy Awards rien que pour cet épisode. 10/10 pic.twitter.com/Rx2qK0yZSS – Tom Smith (@ tom_smith717) 26 février 2021

En accord complet, un autre fan a déclaré: « #WandaVision Episode 8 est l’un des meilleurs contenus MCU que nous ayons vus. Elizabeth Olsen mérite absolument une nomination aux Emmy Awards pour cette émission. Elle est tout simplement incroyable. Scarlet Witch, White Vision, Chaos Magic. »

#WandaVision L’épisode 8 est l’un des meilleurs contenus MCU que nous ayons vus. Elizabeth Olsen mérite absolument une nomination aux Emmy Awards pour ce spectacle. Elle est tout simplement incroyable. Sorcière écarlate, vision blanche, magie du chaos. pic.twitter.com/h0c7CBTHbK – Ğä | @xy communauté et tendances (@galaxy_storesz) 26 février 2021

« WANDAVISION est pour la énième fois la preuve des grandes qualités d’actrice d’Elizabeth Olsen », déclare un autre fan. « Elle est extraordinaire, puissante d’une manière très délicate mais en même temps forte. Avec une grande distribution environnante qui élève son jeu. Elle mérite un Emmy pour son rôle. »

WANDAVISION est pour la énième fois la preuve des grandes qualités d’actrice d’Elizabeth Olsen. Elle est extraordinaire, puissante d’une manière très délicate mais en même temps forte. Avec une grande distribution environnante qui élève son jeu. Elle mérite un Emmy pour son rôle. #WandaVisionpic.twitter.com/Mot4dyeERQ – RuggedKingGI (@gisegurii) 26 février 2021

« #WandaVision le fait à nouveau, celui-ci a eu un énorme punch émotionnel et c’est grâce à Elizabeth Olsen, prenons une seconde pour apprécier sa formidable performance dans cette émission, elle a toujours été géniale mais c’était son épisode Emmy, disons simplement. Restez après le générique! »Lit un autre tweet.

#WandaVision fait-le encore, celui-ci a eu un énorme coup d’émotion et c’est grâce à Elizabeth Olsen, prenons une seconde pour apprécier sa formidable performance dans cette émission, elle a toujours été géniale mais c’était son épisode Emmy, disons simplement. Restez après les crédits! pic.twitter.com/4dzWisTX9h – Johnny Movie (@ JohnnyMovie2) 26 février 2021

Et un autre fan le dit avec humour: « Je dirai que si Elizabeth Olsen n’est pas nominée pour un Emmy pour #Wandavision, je créerai avec force une réalité dans laquelle elle est et nous piégerai dedans pour l’éternité. »

Je dirai que si Elizabeth Olsen n’est pas nominée pour un Emmy pour #Wandavision Je vais créer avec force une réalité dans laquelle elle est et nous piéger dedans pour l’éternité. pic.twitter.com/1ekyy6WOPO – Charlie Ashby (@CMWAshby) 26 février 2021

WandaVision a été développé pour Disney + par Jac Schaeffer et les stars Olsen et Paul Bettany reprenant leurs rôles de l’univers cinématographique Marvel en tant que Wanda Maximoff et Vision. Se déroulant après les événements de Avengers: Fin de partie, les deux personnages vivent maintenant dans un monde étrange aux allures de sitcom dans le cadre d’un mystère qui se déroule au cours de chaque épisode. Les huit premiers épisodes de la série de neuf épisodes sont sortis chaque semaine sur Disney + et la finale devrait arriver vendredi prochain.

Après le dernier épisode, un documentaire en coulisses sur la réalisation de WandaVision, doublé Assemblé, sortira sur Disney + la semaine suivante. Cela sert en quelque sorte d’entracte avant que Marvel Studios ne continue avec les débuts de Le faucon et le soldat de l’hiver. Plusieurs autres émissions de MCU sont également bientôt en route pour le streamer Disney, y compris des titres attendus comme Loki, Mme Marvel, et Oeil de faucon.

Pour plus d’Olsen, vous pouvez également la revoir en tant que Wanda dans la suite à venir Docteur Strange dans le multivers de la folie qui sortira le 25 mars 2022. Les huit premiers épisodes de WandaVision peut être diffusé dès maintenant.

Votre rappel amical qu’Elizabeth Olsen devrait absolument, sans aucun doute gagner un Emmy pour WandaVision. Dormez bien, tout le monde. – Christian Williams (@FFBaldMan) 22 février 2021

Ce nouvel épisode de WandaVision tho. Honnêtement, Elizabeth Olsen mérite d’être nominée pour un Emmy à ce stade – Krish Bhojwani (@krish_bhojwani) 26 février 2021

Ces 4 scènes de #WandaVision ce soir prouve qu’Elizabeth Olsen mérite une victoire aux Emmy cette année. #émotionspic.twitter.com/j7zhlDi37L – J Hon (@jiajiunnhon) 26 février 2021

J’ai hâte de voir Kathryn Hahn et Elizabeth Olsen accepter leur Emmy pour WandaVision – hannahvision 💥 (@moviesandcats) 26 février 2021

Elizabeth Olsen a remporté un nom aux Emmy pour le 8ème épisode de Wandavision. Pas beaucoup de performances télévisées comme ça. #WandaVisionpic.twitter.com/bUkHHiPtEF – DDV (@LSMav) 26 février 2021

comme le pouvoir du jeu d’acteur d’Elizabeth est juste hors de ce monde – wanda a à peine dit quoi que ce soit pour cet épisode et elle a raconté toute l’histoire avec juste son expression et son talent pur.Toutes les nominations aux emmy feraient mieux d’être pour elizabeth olsen ❤️ #wandavisionpic.twitter.com/zgG3FvK6fx – jacqueline 🌼 | SPOILERS WANDAVISION !!!! (@gemini_jac) 26 février 2021

Sujets: WandaVision, Disney Plus, Streaming, Emmys