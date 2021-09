Les fans de WandaVision disent que Kathryn Hahn a été volée aux Primetime Emmy Awards

Ce n’était apparemment pas Agatha depuis le début, comme Catherine Hahn a échoué dans sa quête pour remporter un Primetime Emmy Award pour son rôle dans WandaVision. Lorsque la série Marvel a fait ses débuts sur Disney + en janvier, elle a présenté Hahn dans le rôle, et la plupart des fans conviennent qu’elle a été la clé du succès de la série. De nombreux fans considéraient l’actrice comme une candidate pour le prix de la meilleure actrice dans un second rôle dans une série limitée aux Emmys dimanche soir, mais ce n’était pas censé l’être. Maintenant, Hahn est à la mode avec des milliers de fans de Marvel qui crient au scandale.

Le portrait d’Agatha par Hahn sur WandaVision est légendaire, mais toutes les personnes nominées méritaient vraiment un Primetime Emmy Award. Julianne Nicholson a remporté la victoire pour son rôle de Lori Ross dans Jument d’Easttown. Comme de nombreux fans le disent pour soutenir Nicholson, elle est fantastique sur Jument d’Easttown et mérite la reconnaissance. Les autres nominés comprenaient Renee Elise Goldsberry dans le rôle d’Angelica Schuyler sur Hamilton; Moses Ingram comme Jolene sur Le Gambit de la Reine; Jean Smart dans le rôle d’Helen Fahey dans Jument d’Easttown; et Phillipa Soo dans le rôle d’Eliza Hamilton dans Hamilton.

Personnage hors du commun que les fans de Marvel adoraient détester, Agatha était merveilleusement interprétée par Kathryn Hahn. Elle a précédemment décroché le prix du meilleur méchant aux MTV Movie & TV Awards pour le rôle et a également remporté le prix du meilleur combat avec Elizabeth Olsen pour la querelle Agatha contre Wanda. Sa chanson « Agatha All Along » a également récemment remporté une victoire aux Creative Arts Emmy, même si elle n’a pas reçu le Primetime Emmy Award. Cette chanson a également été nominée aux MTV Music & TV Awards pour le meilleur moment musical et aux Dorian Awards avec Hahn pour la meilleure performance musicale à la télévision.

WandaVision a été créé par Jac Schaeffer et a été créé sur Disney + en janvier. La série met en vedette Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Kathryn Hahn, Debra Jo Rupp, Fred Melamed, Teyonah Parris et Evan Peters. Randall Park et Kat Dennings sont également à l’affiche, et de nombreux fans de Marvel souhaitent qu’ils se lancent dans leur propre série dérivée de Jimmy Woo et Darcy. Le chef de Marvel, Kevin Feige, a également annoncé que Kathryn Hahn serait de retour dans le MCU sous le nom d’Agatha Harkness.

« L’une des grandes choses dans la construction du MCU est de voir le public répondre à des personnages auxquels ils ne s’attendaient pas ou qu’ils ne demandaient pas », a déclaré Feige à Rotten Tomatoes en juillet. « Je ne dirais pas qu’il y avait un grand nombre de personnes qui frappaient à la porte pour qu’Agatha Harkness apparaisse dans le MCU, mais c’est un personnage formidable interprété par une grande actrice. Et dès les premiers épisodes, les gens demandent : « Où est va-t-elle réapparaître ? Que va-t-elle faire d’autre ?' »

À propos du retour d’Agatha dans le MCU, Feige a ajouté: « Un jour. Un jour bientôt. Vous verrez Kathryn Hahn dans couteaux dehors 2 ensuite, puis peut-être un assortiment d’autres choses. Mais au sein du MCU, cela ne peut pas arriver assez tôt. Disons-le ainsi. »

Kathryn Hahn peut ensuite être vu dans couteaux dehors 2 qui a récemment terminé la production avec le réalisateur Rian Johnson. La suite à prix élevé est en préparation pour une sortie exclusive sur Netflix, et avec Hahn rejoignant la star de retour Daniel Craig, la suite met également en vedette Dave Bautista, Edward Norton, Janelle Monae, Leslie Odom Jr., Kate Hudson, Madelyn Cline, Jessica Henwick et Ethan Hawke. Parlez d’un casting de stars. On ne sait pas encore quand Netflix sortira le film, mais Rian Johnson a annoncé que le tournage est terminé.

WandaVision est diffusé sur Disney+. Pour en savoir plus sur qui a remporté l’or le grand soir, vous pouvez consulter le site officiel des Emmys. Vous pouvez également voir ce que les fans disent du « vol » des Emmys sur Kathryn Hahn sur Twitter avec une sélection de ces tweets ci-dessous.

