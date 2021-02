Les fans de WandaVision aux yeux d’aigle découvrent l’oeuf de Pâques de Stan Lee dans le dernier épisode

Les fans de Marvel aux yeux d’aigle ont capturé une référence secrète à Stan Lee dans le dernier épisode de WandaVision. Dans le nouvel épisode intitulé « Breaking the Fourth Wall », une séquence d’ouverture montre une variété d’images différentes lisant le nom « Wanda » comme une musique similaire au thème de Le bureau pièces. Une image particulière met le nom imprimé sur une plaque d’immatriculation avec ces chiffres apparemment insignifiants: 122822.

Cela semble être une référence directe au 28/12/22 ou au 28 décembre 2022, qui se trouve être la date de naissance de Stan Lee. Cela n’est pas passé inaperçu par de nombreux fans de Lee qui ont été touchés par l’œuf de Pâques, même si c’était subtil. Bien sûr, Lee était connu pour faire des apparitions spéciales dans tous les grands projets Marvel au cours des années où il était encore là, et son absence dans le MCU a été fortement ressentie par les fans depuis. Bien que les camées ne soient plus possibles, ces types de hochements de tête sont un excellent moyen pour Marvel Studios de rendre hommage.

Tout en travaillant chez Marvel, Stan Lee aidé à créer de nombreux super-héros emblématiques, comme la création WandaVisionScarlet Witch avec Jack Kirby. Collaborant fréquemment avec Kirby et Steve Ditko, Lee a également développé d’autres personnages populaires tels que Spider-Man, Iron Man, l’Incroyable Hulk, les X-Men, Ant-Man, les Fantastic Four, Black Panther, Daredevil, Black Widow et Doctor Strange . Il a pris sa retraite de Marvel dans les années 1990 mais est resté le visage de la société avec ses camées attendues dans chaque film.

Lee est apparu à titre posthume dans 2019 Capitaine Marvel dans l’un de ses derniers camées Marvel, lisant ses lignes de Mallrats alors que Carol Danvers (Brie Larson) passe. Sa dernière apparition spéciale a été vue peu de temps après dans Avengers: Fin de partie dans lequel il a été numériquement vieilli avec sa femme, Joan Boocock Lee, et a pu prononcer la phrase: « Hé mec, fais l’amour, pas la guerre! » Après la mort de Lee, la réédition PG-13 de Dead Pool a ajouté « RIP » au graffiti de Lee qui figurait dans le film.

WandaVision a été développé par Jac Schaeffer et les stars Elizabeth Olsen et Paul Bettany reprenant leurs rôles du MCU en tant que Wanda Maximoff et Vision. La série a également inclus d’autres personnages de Marvel comme Randall Park comme Jimmy Woo et Kat Dennings comme Darcy Lewis. Situé après les événements de Avengers: Fin de partie, la série reprend avec Wanda et Vision vivant dans un monde de sitcom où ils rencontrent divers tropes de la télévision. Un coup instantané, ça n’a pas pris longtemps WandaVision pour trouver un grand succès. Avec une audience croissante chaque semaine, la série est devenue l’émission télévisée la plus demandée au monde.

Vous pouvez regarder les sept premiers épisodes de WandaVision sur Disney +. Il ne reste plus que deux épisodes, et compte tenu des surprises que nous avons déjà vues jusqu’à présent, il est probable qu’il y aura quelque chose d’énorme qui se passera à la fin de la saison. Après le dernier épisode, Disney + lancera également la nouvelle série documentaire de making-of Assemblé qui détaillera comment WandaVision en est arrivé à. Les deux derniers épisodes feront leurs débuts les vendredis uniquement sur l’application de streaming officielle Disney.

Sujets: WandaVision, Disney Plus, Streaming