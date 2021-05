Les fans de trolls de « Spider-Man: No Way Home » attendent la bande-annonce

Tom Holland se prépare à revenir au grand écran une fois de plus dans sa performance en tant que Peter Parker dans le troisième (et probablement le dernier) épisode solo de Spider-Man avec «No Way Home», un film qui a suscité de grandes attentes de la part des fans, qui ont formulé toutes sortes de théories sur son intrigue.

Jon Watts se positionne à nouveau comme scénariste et écrivain dans une histoire qui reprend les événements de « Far From Home », dans lequel Mysterio aurait révélé au monde entier l’identité du héros arachnide. Bien qu’aucun détail sur son histoire n’ait été révélé, on sait que Benedict Cumberbatch présentera une apparition en tant qu’invité.

La participation de Doctor Strange et le lien apparent que ce film présentera avec sa suite ont laissé aux fans une idée très claire: le multivers sera impliqué, surtout après la confirmation d’Alfred Molina, qui a révélé qu’il jouerait le même Otto Octavius Nous l’avons vu dans le film de 2004 « Spider-Man 2 ».

Après avoir annoncé que Jamie Foxx reviendrait jouer Electro après son apparition dans « The Amazing Spider-Man 2 », des théories ont été formulées sur la participation possible d’Andrew Garfield et Tobey Maguire, les fans du MCU ont donc été impatients de voir une bande-annonce pour le film, quelque chose que les producteurs de la franchise étaient prêts à faire plaisir.

L’équipe de médias sociaux de « Spider-Man: No Way Home » est consciente des besoins des fans, ils ont donc révélé une grande bande-annonce noire, qui a été recouverte des logos officiels du film. Quelque chose qui semblait sûrement plus drôle qu’il ne s’est avéré être.

Le tournage de « Spider-Man: No Way Home » vient de se terminer en mars, le film est donc toujours en post-production. Avec une sortie prévue pour le mois de décembre, il est raisonnable de supposer que la première bande-annonce du film atteindra les fans dans les mois à venir, même s’il est probable que nous verrons d’abord la bande-annonce de « Eternals », un film qui espère à paraître l’année dernière.