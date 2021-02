Les fans de Tracy Beaker «  perdent  » le double de cascades de Justine

Ventilateurs sommes ‘le perdre’ après syntoniser pour regarder Ma maman Tracy Beaker et repérer le corps double pour Justine Littlewood, le dire looks rien de tel que l’acteur Montanna Thompson.

Un fan a tweeté: « Est-ce que je me suis foutu de tout? Oui, ai-je adoré? Oui, est-ce que je demande un autre redémarrage? PUTAIN, OUI!! Pas seulement parce que Justine @TannaOfficial est emblématique et a besoin de plus de temps d’écran, mais parce que nous devons voir plus de son histoire manquante! Cmon CBBC le fait pour les enfants des années 90. «