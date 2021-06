Les fans de Tolkien lancent une pétition contre la nudité dans l’émission télévisée Le Seigneur des Anneaux d’Amazon

Il y a certaines choses que vous ne vous attendez jamais à lire, et une pétition Change.org contre Amazon, y compris la nudité et le sexe dans son prochain le Seigneur des Anneaux la série en fait partie. Même si la production est principalement gardée secrète et qu’aucune seconde de séquence n’a été vue, la série d’action en direct basée sur le travail de Tolkien est un sujet brûlant depuis un certain temps maintenant, avec de nombreuses théories de fans sur la façon dont la série se répandra sur Internet alors qu’Amazon continuera de donner de maigres mises à jour sur l’ampleur de ce qui s’en vient.

Une rumeur qui a commencé à circuler l’année dernière était que la série Amazon Prime présenterait des scènes de nudité ou de sexe sous une forme ou une autre. Bien qu’il ne s’agisse que d’une rumeur, semblant provenir principalement de rumeurs selon lesquelles Amazon avait engagé des « entraîneurs d’intimité » et que les interviews de casting avaient inclus la question de savoir si les acteurs étaient à l’aise avec les scènes de nu, la possibilité que ce genre de chose se passe dans le monde de Tolkien. La Terre du Milieu a suscité une réaction mitigée de la part des fans du matériel source. Maintenant, une pétition de Cathoholic Memes a atteint 35 000 signatures sur Change.org, exigeant que la série abandonne tout projet dans ce sens.

« Amazon Prime a un prochain le Seigneur des Anneaux série qui se déroule avant la trilogie Hobbit », indique la pétition. « Ils ont embauché des « coachs d’intimité » et ont demandé que les acteurs soient à l’aise pour faire des scènes de nu dans les castings. L’œuvre de Tolkien est vraiment saine et remplie d’un symbolisme chrétien incroyable. C’était un fervent catholique et sa mémoire n’a pas besoin d’être entachée de nudité gratuite ou même de nudité du tout. Les créations de Tolkien ont toujours été pour la plupart adaptées à la FAMILLE… GARDE-LA AINSI. »

Étant donné que le tournage de la série est déjà en cours et que le script a été terminé il y a des mois, il est peu probable qu’une telle pétition entraîne un changement dans les plans d’Amazon. Cependant, si la pétition prend suffisamment d’élan, ils seront alors conscients de l’impact négatif qu’elle pourrait avoir sur leur plus gros pari financier à ce jour. Avec un plan pour cinq saisons potentielles à venir, la question est de savoir si Amazon voudrait aliéner le J. R. R. Tolkien des fans qui pourraient faire ou défaire la série ?

Bien qu’il y ait eu une tendance à utiliser le sexe et la nudité dans de nombreux drames fantastiques récents, avec Jeu des trônes étant un excellent exemple, le matériel source a toujours été la raison directe des thèmes plus adultes de ces émissions. Quiconque a lu Tolkien sait qu’il n’y a pas d’elfes nus à trouver, ni de nains dansant pour les orcs, donc tout ce qui est de cette nature a été ajouté par l’équipe de script. Dans cet esprit, il était toujours probable que bon nombre des fans les plus avides de Tolkien s’indigneraient de tout changement de ton ou de contenu qui semble avoir été fait pour faire sensation et non pour le bien de l’histoire.

La série étant encore loin de la fin du tournage, il reste encore beaucoup de chemin à parcourir avant de voir à quoi ressemble la vision d’Amazon sur les sagas de la Terre du Milieu. Seriez-vous offensé par les créations de Tolkien qui se déshabillent au nom du divertissement, ou y a-t-il des gens qui font juste une montagne à partir d’un trou de Hobbit ? Cette nouvelle a été portée à notre attention pour la première fois sur ComicBook.com.

Sujets : Émission de télévision Le Seigneur des Anneaux, Le Seigneur des Anneaux, Amazon Prime, Streaming