Les fans de Tim Allen pleurent mal après le casting de Buzz Lightyear de Chris Evans

Parmi une cavalcade de grandes nouvelles à émerger de la présentation de la journée des investisseurs de Disney cette semaine, il y avait la révélation que Chris Evans exprimera Buzz Lightyear dans le film d’animation Pixar. Année-lumière. Un film prequel qui fait apparemment partie de la Histoire de jouet univers, Année-lumière servira d’histoire d’origine pour le réel Buzz, le cadet de l’espace qui a inspiré le jouet populaire en fonction de sa ressemblance. Il a également été révélé qu’Evans exprimera Buzz plutôt que Tim Allen, qui avait précédemment exprimé le jouet Buzz dans les quatre Histoire de jouet films.

Pour beaucoup Histoire de jouet fans, il est difficile d’accepter que quelqu’un d’autre qu’Allen joue à Buzz Lightyear. Une personne le compare au remplacement potentiel de James Earl Jones en tant que voix de Dark Vador, soulignant à quel point la voix d’Allen est devenue synonyme de rôle.

« Remplacement Tim Allen car la voix de Buzz Lightyear est presque aussi mauvaise que celle de remplacer la voix de James Earl Jones en tant que Dark Vader. Changez d’avis », écrit le fan. Un autre fan est d’accord en tweetant:« Sans Tim Allen, ce n’est pas Buzz Lightyear, c’est plus comme Buzz Mehhyear. »« Lisez que Captain America va jouer Buzz Lightyear dans une histoire d’origine », un autre Histoire de jouet fan écrit en ligne. « C’est ridicule et ça me dérange. Nous avons déjà un Buzz Lightyear et son nom est le même qu’en 1995 … Tim Allen. »

Pendant ce temps, certains utilisateurs de Twitter pensent qu’Allen ne fait pas partie de Année-lumière en raison de ses convictions politiques, avec un tweet disant: « Comment @Disney peut-il faire un film Buzz Light-year et ne pas vous ramener?! Je comprends que vous ne partagez pas les mêmes opinions politiques que les libtards qui dirigent Disney, mais tu es Buzz Light-year! Je n’emmènerai pas mes enfants le voir. «

« Je ne peux pas dire que j’aime Tim Allen en tant que personne, j’ai horreur de sa politique, mais c’est Buzz Lightyear. Disney n’aurait pas dû le refondre », a tweeté quelqu’un d’autre. Remarquant la réaction des fans en ligne, Evans a personnellement sauté sur Twitter pour offrir des éclaircissements sur son casting. « Juste pour être clair, ce n’est pas Buzz Lightyear le jouet. C’est l’histoire d’origine du Buzz Lightyear humain sur lequel le jouet est basé », a posté Evans, insinuant que le « vrai » Buzz Lightyear n’avait pas prêté son véritable voix à la ligne de jouets.

Même ainsi, certains fans sont toujours catégoriques sur le fait qu’Allen devrait également jouer le « Buzz Lightyear humain », avec une personne tweetant: « Buzz Lightyear est censé être basé sur une personne de cet univers ??? Était-ce un fait connu? Et pourquoi le jouet ne ressemblerait-il pas à l’humain sur lequel il était basé? Pourquoi ne pas simplement demander à Tim Allen de faire ça? Pourquoi est-ce si déroutant? «

« Ce Chris Evans comme Buzz Lightyear n’a pas de sens pour moi », lit-on dans un autre tweet.« Ne vous méprenez pas, heureux pour lui et tous, mais généralement, lorsqu’un jouet est basé sur un film ou une émission, ils utilisent la même voix que l’acteur d’origine. Ce qui signifie que Tim Allen aurait également été le Buzz original. «

Dans tout les cas, Année-lumière sera présenté en première dans les salles avec Evans dans le rôle principal le 17 juin 2022, comme révélé lors de l’événement Disney’s Investor Day.

Remplacer Tim Allen en tant que voix de Buzz Lightyear est presque aussi mauvais que de remplacer la voix de James Earl Jones en tant que Dark Vader. Change mon esprit. pic.twitter.com/sLgeR94OJ5 – 𝙉𝙚𝙧𝙙𝙮 𝙄𝙣 𝙈𝙖𝙣𝙮 𝙒𝙖𝙮𝙨 # 4Nerds (@ NIMW32) 12 décembre 2020

Sans Tim Allen, ce n’est pas Buzz Lightyear, c’est plutôt Buzz Mehhyear. – Fido bip / bop / boop, (@ Fido23999417) 12 décembre 2020

Lisez que Captain America va jouer Buzz Lightyear dans une histoire d’origine. C’est ridicule et ça me fait chier. Nous avons déjà un Buzz Lightyear et son nom est le même qu’en 1995 … Tim Allen. – KilljoySam (@TeacherManSam) 12 décembre 2020

Ce @Chris Evans comme Buzz Light Year, ça n’a pas de sens pour moi. Ne vous méprenez pas, heureux pour lui et tous, mais généralement, lorsqu’un jouet est basé sur un film ou une émission, ils utilisent la même voix que l’acteur d’origine. Ce qui signifie que Tim Allen aurait également été le Buzz original – C Monty (@CMontyTweet) 11 décembre 2020

Je ne peux pas dire que j’aime Tim Allen en tant que personne, j’ai horreur de sa politique, mais c’est Buzz Lightyear. Disney n’aurait pas dû le refondre. – Ajay Sharma (@AjayESharma) 12 décembre 2020

tim allen est bon vous les lâches, et je n’arrêterai pas de le dire tant qu’il ne sera pas réintégré en tant que buzz l’éclair ou que je ne serai personnellement annulé par la reine – James (@StrahanyJ) 12 décembre 2020

Je pense que les opinions politiques de Tim Allen sont moins controversées que celles de Boris Johnson, mais il est autorisé à diriger le pays et Tim ne peut même pas être le buzz-éclair maintenant 🙁 – James (@StrahanyJ) 12 décembre 2020

Tim Allen est et sera toujours le seul Buzz Lightyear pic.twitter.com/kxieFmtgPr – AlphaOmegaSin (@AlphaOmegaSin) 12 décembre 2020

Pourquoi pas @ofctimallen revenant comme la voix de Buzz Lightyear? Rien contre @Chris Evans en tant qu’acteur, j’aimais juste Tim Allen dans le rôle. – Generic_name_pun (@ Parker10132) 11 décembre 2020

Désolé @Pixar mais si ce n’est pas @ofctimallen faire la voix de Buzz Lightyears je n’en veux pas !! Sans vouloir vous offenser @Chris Evans Je parie que vous auriez fait un travail formidable. – Noel Tineo (@Noel_Tineo) 11 décembre 2020

Sujets: Lightyear, Toy Story, Streaming, Disney, Disney Plus