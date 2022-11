Les fans de The Witcher demandent à Netflix de ramener Henry Cavill

Henri Cavill est Le sorceleur. C’est ainsi que Netflix a initialement promu les débuts de l’acteur dans la série en 2019, et c’est maintenant ce que de nombreux fans croient malgré la fin du rôle de Cavill dans le rôle. Comme tout partisan désabusé d’un film ou d’une émission de télévision le fait de nos jours, cela signifie qu’une pétition a été lancée pour « forcer » Netflix à ramener la star de Superman au rôle qu’il a apparemment choisi de quitter. Fais-en ce que tu veux.

Alors que la pétition Change.org a attiré plus de 25 000 signatures mercredi à minuit, le nombre a doublé au cours des heures suivantes pour approcher rapidement les 50 000 au moment de la rédaction. La pétition se lit comme suit :

Andrzej Sapkowski lui-même a déclaré à propos d’Henry Cavill : « J’étais plus que satisfait de l’apparition d’Henry Cavill en tant que The Witcher, c’est un vrai professionnel. Tout comme Viggo Mortensen a donné son visage à Aragorn, Henry a donné le sien à Geralt et il en sera ainsi pour toujours.

Henry ne quitte pas The Witcher à cause de Superman, les dirigeants de Netflix ont une fois de plus pris une grave décision contre la livraison pour leurs fans. La raison pour laquelle The Witcher est une émission si populaire est l’amour des fans pour le matériel source des livres et des jeux, qui sont détestés et ont été activement moqués par les écrivains et le showrunner. Henry Cavill est l’un de ces grands fans, il sait tout sur le bout des doigts et voulait rester fidèle au monde de Sapkowski, c’est pourquoi Netflix veut le remplacer.

Montrons-leur en chiffres purs (et donc en argent perdu, car c’est tout ce dont ils se soucient vraiment) qu’aucun de nous, les fans de Witcher, ne les soutiendra et n’abandonnera la série (et potentiellement nos abonnements) après la fin de la saison 3 de The Witcher. Netflix ne peut exister que parce que nous les payons tous mensuellement pour produire du contenu qui nous divertit, malheureusement toutes les informations publiques pointent vers une équipe de production qui prend des décisions complètement opposées aux intérêts des fans – nos – intérêts.

Nous avons déjà dû subir le désastre qui a marqué la fin de Game of Thrones – NETFLIX ne répète pas exactement la même erreur de retenir les écrivains et les showrunners qui se croient supérieurs au véritable créateur des histoires qui ont fait leur succès.