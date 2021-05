Les fans de «  The OA  » pensent que la saison 3 a été suggérée

Si être fans d’une production sur Netflix nous apprend quelque chose, c’est que la plateforme finira par l’annuler, quelle que soit la grande acceptation qu’elle peut avoir auprès du public. C’était le cas de « The OA », dont l’annulation avait été annoncée quelques semaines à peine après la première de sa deuxième saison, très attendue par les fans de la série.

Créé et produit par Brit Marling et Zai Batmanglij, « The OA » a commencé avec l’histoire de Prairie Johnson, une femme qui rentre chez ses parents adoptifs après avoir été portée disparue pendant sept ans. Prairie était aveugle, ce qui a dérouté ses parents sur le fait que sa vue était maintenant complètement rétablie.

Les huit épisodes de «The OA» préparent le public avec le récit de la façon dont Prairie (joué par Marling) a réussi à retrouver la vue pour se plonger dans sa deuxième saison dans une histoire de voyage entre des chronologies alternatives. Maintenant, les fans de la série ont commencé à relier les points entre certains messages mystérieux sur les réseaux sociaux.

Deux ans se sont écoulés depuis l’annulation de «The OA», et Zal Batmanglij, connu pour son inactivité constante sur les réseaux sociaux, s’est emparé de son compte Instagram. Montrant d’abord une étrange animation sur ce qui semble être un fond liquide se déplaçant avec d’étranges vagues. plus tard, il commencerait à publier des images de couleurs uniformes sans motif apparent.

Cela fait deux ans que @Netflix a laissé tomber l’OA. Je paierais une prime et m’inscrire à l’un de ces contrats fous d’un an juste pour voir une autre saison se produire. Pas de récapitulation du film. Just Seasons 3-5 comme Brit Marling et Zal Batmanglij l’avaient prévu. Laisse la porte ouverte … #SaveTheOA #TheOA pic.twitter.com/9hOn54pD31 – Morbidly Adorable Ⓥ Art of Misty Monster (@morbidlyadorabl)

Le hashtag #SaveTheOA est rapidement revenu à la mode sur Twitter, montrant que le public ne veut toujours pas abandonner l’espoir du retour de la série. Parmi le casting de la production, l’acteur Jason Isaacs serait celui qui a le plus souvent présenté sa déception face à la décision prise par Netflix.

Isaacs a joué le Dr Hap Percy, le principal antagoniste de la série. Lors d’un entretien avec NME l’année dernière, il a une fois de plus loué l’originalité et l’ambition narrative des créateurs de The OA, soulignant qu’il s’agissait de l’une des séries les plus originales auxquelles il ait participé de toute sa carrière.

«Je ne sais pas si je serai à nouveau dans quelque chose d’aussi original. Quelque chose s’est passé dans cette émission. J’ai l’impression de n’avoir jamais raconté une telle histoire auparavant. C’est une magnifique œuvre d’art et de narration », a commenté Isaacs.