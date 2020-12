Les fans de «  The Bold and the Beautiful  » pensent que Shauna n’aurait pas dû vivre avec Eric

Amour, Gloire et Beauté est un feuilleton télévisé qui, au fil des ans, est devenu l’une des émissions les plus anciennes et les plus réussies du genre.

Mettant en vedette une distribution d’ensemble qui a changé un certain nombre de fois au fil des ans, la série a été saluée pour le jeu d’acteur ainsi que pour l’écriture. Les fans sont très passionnés par Amour, Gloire et Beauté et n’ont aucun problème à partager leurs opinions sur certains des personnages les plus controversés.

Récemment, les fans se sont tournés vers Twitter pour exprimer leurs opinions dans un sondage – les résultats révèlent que de nombreux téléspectateurs ont un problème certain avec une récente intrigue impliquant les personnages Eric et Shauna.

De quoi parle « The Bold and the Beautiful »?

Amour, Gloire et Beauté première à la télévision en 1987, marquant une nouvelle ère dans le drame télévisé. L’émission a été créée en tant que «série sœur» pour Les jeunes et les agités, un feuilleton diffusé pour la première fois en 1973.

La série suit la vie et les amours de la famille Forrester, leur entreprise de mode prospère et leur pléthore d’amis, d’ennemis et d’associés. Au fil des ans, de nombreux personnages des deux séries se sont croisés à plusieurs reprises, créant des scénarios intrigants qui impliquent de nombreuses stars les plus populaires.

Ce n’est un secret pour personne que les téléspectateurs adorent la série – mais les critiques n’hésitent pas non plus à faire des éloges sur Amour, Gloire et Beauté. À ce jour, la série a accumulé un nombre impressionnant de 77 Emmy Awards.

En 2011, la série est passée à la télévision haute définition et en 2017, elle a célébré son trentième anniversaire. En dépit de la récente pandémie de COVID-19, la série a duré et tourne toujours de nouveaux épisodes.

Shauna est l’un des personnages controversés de « The Bold and the Beautiful »

Shauna Fulton, interprétée par Denise Richards, est l’un des nouveaux personnages à rejoindre le casting de Amour, Gloire et Beauté. Shauna est la mère de Flo Fulton et l’un des meilleurs amis de Quinn Fuller. Shauna a une façon de toujours trouver le drame, et ces derniers mois, elle s’est retrouvée coincée entre Ridge et Brooke dans un triangle amoureux intense.

Bien que les fans n’aient pas toujours aimé le portrait de Shauna par Denise Richards, elle a certainement suscité beaucoup de conversations. Son plus récent scandale implique B&B pilier Eric Forrester.

Après avoir traversé une période difficile avec Quinn, Eric noue une nouvelle relation amoureuse avec Shauna et elle emménage dans sa somptueuse maison d’hôtes. La série laisse de nombreux motifs d’Eric ouverts à l’interprétation – mais en ce qui concerne Shauna, les fans ont définitivement une opinion.

Les fans ont récemment voté contre Shauna vivant avec Eric

Dans un sondage du 18 novembre organisé sur Les audacieux et les beaux officiel Twitter compte, on a demandé aux fans s’ils pensaient que Shauna avait tort de vivre avec Eric.

69% des fans ont répondu et ont déclaré qu’ils pensaient que Shauna avait tort, environ 30% affirmant qu’ils ne voyaient rien de mal à cela.

Les fans ont également sonné dans les commentaires, un téléspectateur de l’émission déclarant qu ‘«c’était absolument faux. Elle prétend qu’elle est l’amie de Quinn. Ce n’est pas comme ça que les amis roulent. Et elle n’a pas fait tout son possible pour DIRE à sa supposée meilleure amie où elle résidait. Plus? Elle est toujours là et le verse sur EPAIS. Elle fait du shopping pour une situation.

L’avenir des nouveaux modes de vie de Shauna et Eric n’a pas encore été révélé – mais il ne fait aucun doute que les fans sont totalement investis dans tout ce qui va se passer. Restez à l’écoute de Showbiz 45Secondes.fr pour toutes les dernières nouvelles du divertissement!