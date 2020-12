Les fans de Taylor Swift ont trouvé un œuf de Pâques de 10 ans pour cette chanson «  toujours plus  »

Kris Jenner a dit un jour: « C’est une affaire pour le FBI. » Ce qu’elle voulait probablement dire était « C’est un cas pour les fans de Taylor Swift. » Les Swifties sont des experts pour découvrir des significations cachées dans les clips vidéo, les pochettes d’album et les publications sur les réseaux sociaux du chanteur.

Alors que de nombreux fans ont compris comment les chansons toujours s’insérer dans folklore», d’autres ont passé beaucoup de temps à disséquer le« saule ». Un fan a trouvé un œuf de Pâques âgé de 10 ans caché dans le travail précédent de Swift qui fait allusion au toujours Célibataire.

‘Evermore’ est le deuxième album surprise de Taylor Swift

Surnommée la «reine de la quarantaine» par beaucoup de ses fans, Swift est une fois de plus vénérée pour un autre album surprise. Le 11 décembre 2020, Swift a abandonné toujours, la « record de soeur»À sa sortie de juillet 2020 folklore.

« Pour le dire clairement, nous ne pouvions tout simplement pas arrêter d’écrire des chansons », a expliqué Swift sur Twitter. «Pour essayer de le dire plus poétiquement, c’est comme si nous étions à la lisière du bois folklorique et que nous avions le choix: faire demi-tour et revenir en arrière ou voyager plus loin dans la forêt de cette musique. Nous avons choisi de nous aventurer plus profondément. »

C’est une première pour Swift, qui a souligné qu’elle n’avait «jamais fait ça auparavant».

«Dans le passé, j’ai toujours traité les albums comme des époques ponctuelles et je suis passé à la planification de la suivante après la sortie d’un album,» elle ajoutée. «Il y avait quelque chose de différent avec folklore. En le faisant, je me sentais moins comme si je partais et plus comme je revenais.

‘willow’ est un rappel de ‘cardigan’

Les paroles et le clip de Swift créé pour «cardigan» ont une énergie magique à leur sujet. «Willow» a le même genre d’énergie, mais c’est beaucoup plus léger cette fois-ci, avec les images de sorcier utilisées dans la vidéo.

Dans une discussion sur YouTube avant la première, Swift a déclaré: « » Willow « est une question d’intrigue, de désir et de complexité dans le fait de vouloir quelqu’un. »

Elle a également mentionné à quel point la chanson «ressemble à jeter un sort pour faire tomber quelqu’un amoureux de vous».

Comme «cardigan», qui faisait partie de l’album drop quand folklore sorti, la vidéo de « saule » est sortie en même temps que l’album entier toujours.

De nombreux fans ont immédiatement compris à quel point le clip vidéo « saule » était la suite de « cardigan ». Les vidéos présentent les mêmes images, y compris le piano magique et le désormais célèbre cardigan.

Bien sûr, ce ne sont pas les seules chansons que les fans ont pu connecter entre folklore et toujours. Certains fans ont trouvé des liens entre la sortie de Swift en 2020 et un album sorti il ​​y a dix ans.

Taylor Swift a inclus un œuf de Pâques ‘Willow’ dans le clip de ‘Mean’

Il n’y a rien que les fans de Swift aiment plus que disséquer son travail. Avec folklore et toujours étant des albums frères, les fans savaient qu’il y aurait forcément de multiples connexions entre les chansons. Mais un fan a trouvé un lien entre toujours et la version 2010 de Swift Parlez maintenant.

Un utilisateur de TikTok a signalé un signe dans l’une des scènes du clip vidéo de Swift pour «Mean».

« Regardez! Il est écrit «Willow» au dos de ce panneau », ont-ils dit. «Willow» comme dans le premier single de 2020 de toujours. Même énergie. C’est littéralement le plus gros œuf de Pâques de tous les temps.

Le TikToker a crédité un Twitter compte pour signaler l’oeuf de Pâques. Il est prudent de dire que toujours continue d’être diffusé, les fans trouveront encore plus d’œufs de Pâques.