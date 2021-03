Les fans de Taylor Swift interpellent Ginny et Georgia pour une blague misogyne à son sujet

Respect Taylor Swift est actuellement à la mode en réponse à la scène Ginny & Georgia qui se moque de sa vie amoureuse.

Ginny et Géorgie fait face à des réactions négatives sur une scène controversée dans laquelle un personnage plaisante sur l’histoire des rencontres de Taylor Swift.

La semaine dernière (24 février), Netflix a publié un tout nouveau drame appelé Ginny et Géorgie. La série raconte l’histoire du duo fictif mère-fille Ginny et Georgia. Ginny est une jeune fille intelligente de 15 ans, qui a du mal à s’intégrer, et Georgia est sa vive mère célibataire de 30 ans. Le spectacle les suit alors qu’ils déménagent dans une ville aisée après le décès du riche mari de Géorgie.

LIRE LA SUITE: Un fan de Taylor Swift devient viral après que Evermore Merch ait viré sa peau au vert

La série est l’émission numéro 1 sur Netflix en ce moment, cependant, une ligne du script est appelée par les fans de Taylor Swift.



Les fans de Taylor Swift critiquent Ginny et Georgia pour une blague misogyne sur sa vie amoureuse. Image: Kevin Mazur / Getty Images pour Netflix, Netflix

Dans une scène, Ginny et Georgia discutent de leur vie amoureuse respective et Ginny fait un jab problématique à Georgia. Ginny dit: « Qu’est-ce que vous vous souciez? Vous passez par les hommes plus vite que Taylor Swift. » Naturellement, Swifties appelle le scénario de Taylor honteux à la salope comme une blague et, en réponse, ils ont la tendance « Respect Taylor Swift » sur Twitter.

Ce n’est pas seulement Ginny et Géorgie que les fans appellent non plus. Degrassi: classe suivante utilise également Taylor comme punchline. L’un des personnages dit: « Taylor Swift a fait toute une carrière avec ses ex ». Les gens demandent maintenant que Netflix s’excuse pour les scènes et il y a même des pétitions pour que la plate-forme supprime les blagues de leurs émissions.

Un fan a tweeté: « D’accord, non, je ne suis pas d’accord avec moi. [sic] Netflix a deux projets Taylor Swift sur leur plate-forme et ils sont d’accord pour la traiter comme ça !!! RESPECT TAYLOR SWIFT. « Un autre a ajouté: » Taylor a été honteuse de salope tout au long de sa carrière et elle ne le mérite pas, personne d’autre ne le fait! «

ok non ça ne me convient pas, netflix a deux projets taylor swift sur leur plate-forme et ils sont d’accord pour la traiter comme ça !!! RESPECTER TAYLOR SWIFT pic.twitter.com/dyB9ypFTY6 – Chloé | intrépide (@chloelovestay) 28 février 2021

Si ces scénaristes considéraient ces lignes comme des blagues, sont-elles vraiment stupides? Être des gens misogynes et honteux n’a jamais été une blague. Taylor a été honteuse de salope tout au long de sa carrière et elle ne le mérite pas, personne d’autre ne le fait! RESPECTER TAYLOR SWIFT pic.twitter.com/jfY53ZD0bk – sans crainte, augustine 💛🍭 (@twiceswifteu) 1 mars 2021

Elle le savait quand elle a dit: « Personne ne dit ça à propos d’Ed Sheeran, personne ne dit ça à propos de Bruno Mars, ils écrivent tous des chansons sur leurs ex, leur petite amie actuelle, leur vie amoureuse, et personne ne lève le drapeau rouge là-bas » RESPECTER TAYLOR SWIFT pic.twitter.com/rIFASm4kkW – eliazarxyz (@eliazarxyz) 1 mars 2021

«DÉSOLÉ J’étais fort? DANS MA PROPRE MAISON QUE J’AI ACHETÉE AVEC LES CHANSONS QUE J’AI ÉCRITES SUR MA PROPRE VIE »- Taylor Swift RESPECTER TAYLOR SWIFT

RESPECTER LES FEMMES pic.twitter.com/q7lUgcfNTW – La vie rapide (@ Teaandfacts123) 1 mars 2021

Dans l’état actuel des choses, Netflix n’a pas répondu à la réaction. Nous vous tiendrons au courant s’ils le font.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂