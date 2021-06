Les fans de Taylor Swift font de Jake Gyllenhaal la risée

Il est connu que Taylor Swift Oui Jake Gyllenhaal Ils ont formé l’un des couples les plus recherchés d’Hollywood il y a plus de 10 ans. Cependant, la relation ne s’est pas bien terminée. En effet, le chanteur lui a dédié plusieurs thèmes musicaux, notamment Trop bien, publié dans son album Rapporter, sorti en 2012. Dans les couplets de cette chanson, l’artiste parle d’une relation qui s’est terminée par des termes désagréables et des malentendus.

Swift a sorti ce single peu de temps après sa relation avec l’acteur et non seulement les fans mais les journalistes musicaux disent qu’il s’agit d’un dévouement clair à la cour qu’ils ont eue entre octobre et décembre 2010. Il convient de noter qu’ils sont revenus fin 2011 pour un encore quelques mois jusqu’à ce que ce soit définitivement terminé. D’autre part, le thème renvoie à un écharpe, qui, apparemment, serait un accessoire qu’elle a laissé chez la soeur de Jake, l’actrice également Maggie gyllenhaal.

Selon le thème, le protagoniste de Donnie Darko il aurait gardé le foulard sans le rendre au chanteur, ce que les fans ont pris pour rire de l’acteur. Et il y a quelques heures à peine, Gyllenhaal était à nouveau la cible de mèmes sur les réseaux après le lancement d’une version étendue de Rapporter vient d’être annoncé par Swift.

« El próximo álbum que lanzaré es mi versión de Red, que saldrá el 19 de noviembre de este año. Esta será la primera vez que escuches las 30 canciones que estaban destinadas a estar en Red. Y, además, uno de ellos dura incluso diez minutes »Le chanteur a déclaré dans le communiqué.

Le prochain album que je vais sortir est ma version de Red, qui sortira le 19 novembre. Ce sera la première fois que vous entendrez les 30 chansons qui devaient continuer sur Red. Et hé, l’une d’entre elles est même dix minutes https://t.co/FOBLS5aHpS pic.twitter.com/6zWa64Owgp – Taylor Swift (@ taylorswift13)

18 juin 2021





Les utilisateurs ont également référencé Animateur Braun, un ancien manager de l’artiste et avec qui il a eu un fort litige après avoir vendu ses chansons à des fonds privés. Swift a décidé d’annoncer cette nouvelle précisément le jour de l’anniversaire de Braun et beaucoup soutiennent que c’est quelque chose d’un genre mérité.

En revanche, pour en revenir à Gyllenhaal, l’album sortira le 19 novembre, exactement un mois avant l’anniversaire de l’acteur. Ainsi, aucun internaute n’a raté l’occasion de se moquer de lui et l’a même appelé « voler-écharpes » sur les commentaires. Regardez les meilleurs mèmes qui sont apparus sur les réseaux jusqu’à présent.

Jake Gyllenhaal, cible de mèmes sur les réseaux sociaux et fans heureux de Taylor Swift

