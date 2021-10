Les fans de ‘SVU’ perdent la tête face aux nouvelles photos de Benson et Stabler

Mariska Hargitay et Christopher Meloni ne font que jouer avec tout notre cœur à ce stade.

Hargitay a partagé une photo des coulisses de « Law & Order » sur Twitter Jeudi de Meloni à genoux, la serrant dans ses bras. Les deux étaient dans le personnage d’Olivia Benson et d’Elliot Stabler, mais cela n’a pas empêché les fans frénétiques d’avoir besoin de faire appel à des renforts pour déterminer si les anciens partenaires sont vraiment se réunir cette fois.

C’est la dernière énigme du jeu de devinettes sans fin pour savoir si Benson et Stabler deviendront enfin un couple dans les dernières saisons de « Law & Order: SVU » et « Law & Order: Organized Crime ».

« #SetLifeWithThisOne #WhatsInTheLetter #SVU #Crime organisé« , a-t-elle tweeté.

Les fans étaient, comme on pouvait s’y attendre, retenus et équilibrés à propos de la scène.

« JE SUIS DÉPASSÉ », un fan tweeté.

« AIDEZ-MOI OMG, JE NE SUIS PAS ASSEZ FORT POUR CELA », un autre a écrit.

« Qu’est-ce que tu essaies de me faire ?! un autre fan tweeté.

«Est-ce la vraie vie ou juste un fantasme? Soyez toujours mon cœur », une personne tweeté.

La dernière photo vient après que Hargitay, 57 ans, et Meloni, 60 ans, aient demandé à des fans d’acheter un défibrillateur en août lorsqu’ils ont sorti une photo de répétition torride d’eux comme s’ils étaient sur le point de s’embrasser.

Ils ont recréé cette scène aujourd’hui la semaine dernière en parlant de la possibilité que les partenaires deviennent un couple après plus de 20 ans d’amitié.

« Tout est en dessous de la percolation », a déclaré Hargitay. «En ce moment, après le départ de Stabler pendant 10 ans et la façon dont il est parti, la complexité de ce qui s’est passé et la façon dont il est revenu m’ont surpris, nous trouvons toujours notre chemin.

«Mais c’est complexe et réel, et je pense que ce que j’aime le plus, c’est que c’est gagné. Cette relation est vraiment méritée. Peu de gens ont une relation de 23 ans.

