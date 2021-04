Les fans de Superman veulent Brandon Routh dans le rôle de Reed Richards dans les quatre fantastiques redémarrages du MCU

Le retour de Superman acteur Brandon Routh est devenu un candidat populaire auprès des fans pour jouer Reed Richards dans le prochain Les quatre Fantastiques film. Tel qu’il est maintenant, un autre Les quatre Fantastiques On dit que le redémarrage est en cours avec une nouvelle incarnation de l’équipe de lutte contre la criminalité qui fait ses débuts dans l’univers cinématographique Marvel. Aucune information de casting n’a encore été révélée, et jusqu’à ce que cela se produise, les fans de Marvel continueront à faire leur propre casting fantastique sur les réseaux sociaux.

Récemment, Les quatre Fantastiques était à la mode sur Twitter alors que les fans participaient à leur propre casting fantastique des personnages principaux. Un nom particulièrement intéressant qui a été suggéré par de nombreux fans est Routh, qui est surtout connu pour avoir joué Clark Kent dans le film de 2006. Le retour de Superman. La suggestion a même intrigué de nombreux fans qui n’avaient pas envisagé Routh comme une possibilité avant de voir le nom de l’acteur évoluer avec Les quatre Fantastiques sur les réseaux sociaux.

«Oh mon dieu, je n’ai jamais pensé à Brandon Routh comme à Reed. C’est parfait! a tweeté un fan.

« Des choix incroyables tout en bas, en particulier Brandon Routh dans le rôle de Reed Richards », a déclaré un autre fan en réponse au casting fantastique. « Marvel doit y arriver maintenant qu’ils [have the] droits à nouveau. «

Un autre fan a tweeté: « Je serais absolument avec Brandon Routh en tant que Reed Richards. »

De nombreux autres tweets de fans listent leurs choix pour Les quatre Fantastiques choix de casting, et bien que les noms des autres acteurs puissent être différents, Routh a été fréquemment abandonné pour Reed Richards. Pourtant, le grand favori semble être John Krasinski, qui a souvent été nommé aux côtés de sa vraie épouse Emily Blunt pour jouer Reed Richards et Sue Storm. Krasinski a déclaré publiquement qu’il serait ouvert au rôle et a fait l’objet de fan art à de nombreuses reprises.

Certains fans aiment aussi voir Principe star John David Washington jouant le prochain Reed Richards. Cela découle d’une interview l’année dernière avec Réacteur Nerd où Washington a dit qu’il serait à bord pour jouer à Mister Fantastic si Kevin Feige venait de lui donner l’appel et de le demander.

« Wow, je dirais: ‘Eh bien, merci de m’avoir invité, merci d’avoir pris cette réunion, où dois-je signer? » Washington a évoqué la possibilité.

Nous voyons également toutes sortes d’autres noms suggérés pour le reste des membres de l’équipe. Différents choix populaires pour Sue Storm, alias Invisible Woman, incluent Emily Blunt, Natalie Dormer et Samara Weaving. Les noms suggérés pour Johnny Storm, alias Human Torch, incluent Zac Efron, Dacre Montgomery et Dylan Sprouse. Pendant ce temps, Ben Grimm, alias The Thing, a eu des choix de casting fantastiques qui incluent John Cena, Terry Crews et Seth Rogen.

Dans tous les cas, nous continuerons très probablement à voir différents noms répertoriés jusqu’à ce que les annonces de casting officielles soient faites alors que les fans recherchent leurs favoris particuliers pour décrocher certains rôles. On ne sait pas exactement quand Les quatre Fantastiques sera publié, ou si les personnages feront d’abord leurs débuts MCU en apparaissant dans d’autres films Marvel. Quant à Routh, l’acteur a plus récemment vu jouer The Atom dans Arrowverse et a même pu reprendre son rôle de Superman pour le Crise sur des terres infinies Événement de crossover TV. Le temps nous dira s’il se dirige vers le MCU. jscomicart sur Instagram invisionne Brandon Routh en tant que Reed Richards depuis début 2020, comme vous pouvez le voir dans fanart ci-dessous.

