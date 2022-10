Les fans de Superman sont ravis suite aux rumeurs de Black Adam et des apparitions éclair

Les spéculations sur l’avenir de la Justice League du DCEU ont augmenté au cours des derniers mois à la suite d’un certain nombre de changements chez Warner Bros. Discovery, de la dissolution apparente du DCEU tel qu’il était et du passage à quelque chose de nouveau. Au milieu de cela, la question du possible retour d’Henry Cavill en tant que Superman a été une constante parmi ses nombreux fans, et l’arrivée imminente de Adam noircertaines images présumées divulguées et de nombreux commentaires sur Twitter ont vu cela atteindre de nouveaux sommets, y compris des suggestions selon lesquelles Cavill aurait même pu filmer de nouvelles scènes en tant que Superman pour Le flash.

Bien sûr, ce genre de chose s’accompagne toujours d’une certaine quantité de « ok, ah-ha » jusqu’à ce qu’elle soit officialisée par WBD, mais il y a certainement eu une augmentation significative des discussions sur le retour possible de Superman de Cavill, peut-être dans une scène post-générique de Adam noir. Les rumeurs les plus récentes sont passées du simple fait de dire que Cavill se présentera, mais les images divulguées incluaient soi-disant John Willians Superman marquer dans la scène et verra Superman dire: « Nous devons parler, Black Adam. »

Encore une fois, il n’y a eu aucune confirmation de cela, mais cela a certainement alimenté les fans, qui ont inondé les médias sociaux de célébrations à la seule possibilité du retour de Superman. À bien des égards, son apparition dans Adam noir aurait beaucoup de sens, car cela lierait l’anti-héros de Dwayne Johnson au DCEU, donnerait un peu de gravité aux commentaires de Johnson sur le fait que Black Adam viendrait « changer la hiérarchie du DCEU », et mettrait en place une sorte de fin de partie pour le temps de Cavill comme l’homme d’acier.

Les fans ont été encore stimulés par les rapports de Superman rejoignant The Flash

DC Films / Warner Bros Pictures

Bien que toutes les rumeurs soient immédiatement relayées par les fans et se propagent au loin, en plus de nombreuses activités autour Adam noirl’ajout chuchote que Cavill a été ajouté à Le flash à la demande expresse de Dwayne Johnson. Avec Le flash agissant apparemment comme une sorte de pivot pour la franchise, Ben Affleck et Michael Keaton reprenant déjà leurs rôles de Batman, l’avenir DCEU d’Ezra Miller est incertain au-delà du film, pourrait-il désormais également présenter Superman de Cavill dans l’intrigue déjà bien remplie?

Le flash a déjà eu quelques premières projections de test qui ont été extrêmement positives, mais il n’y a eu aucune suggestion précédente de Cavill apparaissant dans le film. Cela dit, cependant, l’acteur a précédemment déclaré qu’il était sous contrat pour une autre apparition dans le rôle, et cela pourrait bien être le cas. Compte tenu de la façon dont l’avenir du DCEU semble tourner en faveur de la centralisation de son axe autour de Black Adam de Johnson à l’avenir, il n’est pas surprenant que toutes ces rumeurs aient des fans frénétiques.

Nous ne sommes plus qu’à quelques semaines de Adam noir première dans les salles le 21 octobre, lorsque les fans de Superman seront soit très heureux, soit profondément déçus.