Les fans de Superman se mobilisent pour exiger qu’Henry Cavill continue de jouer le héros

Henri Cavill et le directeur Zack Snyder a donné vie à une version de Superman Loin de ce personnage débonnaire incarné par Christopher Reeve qui semblait sourire à chaque fois qu’un chat descendait d’un arbre et dont l’identité secrète, Clark Kent, était on ne peut plus maladroite. Le nouveau héros de la DC Univers étendu prendre des décisions difficiles, comme mettre fin à la vie de Zod en Homme d’acier, et est submergé par la réalité qu’il doit vivre.

Dans ce contexte, les films auxquels le personnage a participé, les précités Homme d’acier, Batman contre Superman Oui Ligue de justice de Zack SnyderIls ne semblent pas avoir satisfait Warner Bros. qui veut apparemment s’éloigner de ce que le fandom appelle SnyderVerse. La polémique sur Internet n’a pas de fin et hier un nouveau chapitre s’est ajouté à cette « Guerre virtuelle ».

Pour montrer leur soutien à l’acteur et à sa version du personnage, les fans se sont organisés en Twitter et a invité tous ceux qui souhaitent continuer à voir l’interprète prendre en charge Superman au cinéma pour utiliser le hashtag # MakeMOS2withHenry qui se traduit par « Make Man of Steel 2 avec Henry », une nouvelle campagne au milieu de #RestoreTheSnyderverse, la demande du fandom pour l’univers créé par Zack Snyder pour Bandes dessinées à courant continu.

La vérité est que cette action sur le Red del Pajarito a touché des milliers d’utilisateurs qui, en général, ont reconnu Henri Cavill comme la meilleure version de Superman sur grand écran et assuré qu’ils continueraient à le soutenir jusqu’à ce que Warner Bros. confirme qu’il continuera d’être le Kryptonien le plus connu au monde : Kal-El.

+ Les réactions de certaines personnes

@ stebob1984 : « Honnêtement, je pense que chaque acteur qui a joué Superman a apporté quelque chose au rôle, mais Henry Cavill est mon Superman préféré et il a des affaires inachevées. # makeMOS2withHenry #HenryCavillSuperman « .

@ MB1864 : « # MakeMOS2WithHenry le mérite vraiment, l’homme est un vrai Superman de la vie qui est gentil et traite tout le monde avec respect. Plus important encore, son meilleur ami est son chien Kal, cela fait de lui un Superman pour moi ! Henry Cavill est mon #Superman ».

@ Truth31The : « Henry Cavill est l’incarnation de Superman. Ils ont mis du temps à donner à cet homme un autre film solo. L’HOMME D’ACIER EST UN CHEF D’OEUVRE ! # MakeMoS2withHenry #ManofSteel #Superman #RestoreTheSnyderVerse ».

@ ASutherland78 : « Ouais. Henry Cavill est le meilleur Superman jamais interprété. # MakeMOS2WithHenry. Oubliez les aspirants télé, les conneries de Lois et Clark. Cavill est identique au papier, c’est comme s’il avait été arraché des pages de la bande dessinée. @wbpictures a encore le temps de tout réparer. »

@batherois : « Il mérite une autre chance # MakeMoS2withHenry. Il n’était pas un fan de Superman jusqu’à ce que je voie Man of Steel, je pense que c’est toujours la meilleure performance de sa carrière. Henry est passionné par le personnage et j’apprécie ça. »

