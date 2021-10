Les fans de Superman ont choisi le meilleur méchant

Le monde de la bande dessinée génère généralement des débats sans fin qui transcendent et atteignent même des productions telles que La théorie du Big Bang ou Comment j’ai rencontré votre mère. Chaque adepte des bandes dessinées a sa propre façon d’argumenter lorsqu’il défend une position sur son super-héros préféré, et bien souvent, le moyen le plus démocratique de décider qui a raison est de voter.

Ce fut le cas pour choisir le meilleur méchant de Superman, à travers une enquête présentée dans l’une des notes prises dans Divulgacher. Là, ils ont parlé de qui avait été le méchant le plus meurtrier de la saga, en mettant l’accent sur ce qui a été fait par jour du Jugement dernier dans la publication de 1992 intitulée La mort de Superman. C’est ce dessin animé qui l’a aidé Zack Snyder pour construire votre Snyderverse.

Jerry Siegel et Joe shuster ils ont créé Kal-el en 1938 et depuis lors, d’innombrables méchants sont apparus. Ra’s Al Ghul, Roche noire, Lex Luthor ou Darkseid sont quelques-uns des nombreux méchants qui ont croisé le chemin de Superman. Pour les plus de 2 100 fans qui ont voté dans le sondage, le meilleur de tous était Lex Luthor (peut-être le plus connu), qui a recueilli 38 % des voix. Il a été dépeint au cinéma par des personnalités telles que Jesse Eisenberg et Kevin Spacey.

Le podium des méchants de Superman Il était complété par deux personnages qui se sont popularisés ces dernières années grâce à Snyder. Le premier était Darkseid, avec 31 %, puis c’était jour du Jugement dernier, qui a été choisi par près d’un participant sur cinq. Parmi Zod, Monsieur Mxyzptlk et Anti-Moniteur ils totalisaient moins de 15 %.

Michael B. Jordan travaille sur Superman

Le bruit court depuis plusieurs mois que Michael B. Jordan J’avais tout accepté pour être le nouveau Superman. Dans des interviews répétées, l’acteur a choisi de dire qu’il ne savait rien alors que tout était pratiquement défini. Cette semaine la présence de l’acteur de Croire dans une nouvelle série produite pour HBO Max et centré sur l’univers de Kal-el.

Jordan produira une fiction sur Val-Zod, une version alternative du héros connu de l’univers, Clark Kent, qui a reçu la vie de personnages comme Henri Cavill ou Christophe préfet. Le personnage est un autre survivant de Krypton et on ne sait pas encore qui sera chargé de le jouer. Darnell métayer et Josh Peters, scénaristes de Transformers : L’Ascension des Bêtes, ont été choisis pour écrire cette histoire.

