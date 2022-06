Les fans de Stranger Things stupéfaits après que Netflix ait confirmé « Upside Down Twist »

L’explosion a eu lieu dans la Rainbow Room, un espace de loisirs pour les jeunes cobayes. Des arcs-en-ciel peints sur les murs de la pièce peuvent être vus derrière Onze et Vecna ​​pendant leur bagarre, mais les rayures multicolores sur le côté de Vecna ​​sont à l’envers, un détail qui a époustouflé les esprits à gauche, à droite et au centre.

Un autre a ajouté: « Oh mon dieu! » tandis qu’un troisième a fait écho: « Pas moi qui reviens à cet épisode et mon esprit explose. »

D’autres commentaires incluaient: « OMG, nous n’aurions jamais remarqué ça », « Damnnnnnnnnnn » et « Oh, les boules de feuilles de trou n’ont jamais remarqué ça. »

Dans la série, The Upside Down est une dimension criblée de monstres qui existe parallèlement au monde humain, et grâce au tweet de Netflix, la mystérieuse réalité alternative est devenue beaucoup plus… mystérieuse.

« J’espère que c’est en quelque sorte le sens, car c’est une saison plus sombre et les enfants ne sont plus des enfants. Et il y a une sorte de sentiment inquiétant que les choses pourraient ne pas bien se passer. Maintenant, qu’ils le fassent [die] ou pas, vous devrez regarder. »