Les fans de Stranger Things sont convaincus que le personnage principal va mourir après avoir regardé la bande-annonce du volume 2

La bande-annonce du tome deux du nouveau Choses étranges la série a été abandonnée cette semaine, et les fans pensent que cela laissait présager une fin inquiétante pour un personnage majeur. Voyez si vous pouvez repérer lequel :

Depuis que le quatrième volet de l’horreur de science-fiction a atterri sur Netflix, il a été accueilli avec des critiques élogieuses, les fans et les critiques l’adorant absolument.

Le deuxième volume, qui débarque le 1er juillet, ne comportera que deux épisodes, et les fans sont convaincus que Robin Buckley va mourir à un moment donné.

Sans surprise et de manière tout à fait compréhensible, les fans ont été scandalisés par ce qui serait un geste assez merdique … même selon les normes de la série

Tout en faisant attention de ne pas trop en dévoiler en termes d’histoire, Choses étranges Le co-créateur Matt Duffer a récemment déclaré à The Wrap que les deux derniers épisodes de la saison quatre étaient des « films ».

Il a dit: « [Episodes] sept et neuf en particulier sont des films. Et neuf est un long film. »

Duffer a expliqué que le besoin d’épisodes plus longs était dû au fait qu’il y avait beaucoup plus d’intrigue dans la saison quatre que dans les saisons précédentes.

Il a expliqué: « Cela était en grande partie lié au fait que nous avions des personnages répartis dans trois endroits et que nous avions beaucoup plus d’intrigue. Cela doit être le quadruple de l’intrigue que nous avions dans la saison trois.

« Plus nous écrivions, plus nous réalisions que nous avions besoin de plus de temps pour que ces révélations arrivent, pour que ces intrigues fonctionnent.