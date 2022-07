Les fans de Stranger Things s’inquiètent pour la santé de l’acteur

NETFLIX

Les followers de la série interprétée par Millie Bobby Brown ont été secoués par les révélations de l’une des figures. Cet interprète de Netflix a traversé une transformation mentale majeure.

©NetflixMillie Bobby Brown joue dans Stranger Things.

Les derniers épisodes appartenant à la quatrième saison de choses étranges ont été présentés par Netflix il y a deux semaines. Depuis, ses fans n’ont cessé de partager des mèmes et des réactions aux meilleurs moments de la fiction créée par les frères Duffer. Mais tout n’est pas si heureux : une bonne partie d’entre eux s’inquiète la santé mentale d’un des protagonistes de ce dernier opus.

Il s’agit de Jamie Campbell Bowerl’acteur britannique de 33 ans qui a brillé dans la peau de voisine. L’incorporation de cet interprète à la série mettant en vedette Millie Bobby Brown a fourni une explication importante pour tous les événements qui ont lié Hawkins à Upside Down depuis le début de sa diffusion. Mais pour réaliser ce méchant effrayant, l’acteur est passé par un processus qui l’a sans aucun doute transformé en tant que personne.

Pendant la période d’audition, Jamie s’est préparé à donner vie Henri Creell Soit 001. En dialogue avec Variety, il a expliqué: «je suis devenu fou pendant deux jours. Dans mon appartement, j’ai mis une photo de Will Byers au milieu, puis tous les autres personnages autour de lui. J’en ai fait une carte mentale. J’ai reculé et j’ai pensé: ‘C’est plutôt bon’”. Une fois Matt et Ross Duffer lui annonça qu’il avait été choisi pour personnifier Vecna, sa formation s’intensifia.

À propos du monologue dans lequel 001 avoue soulever sa véritable histoire, il a assuré : «Je le construisais avec ferveur et c’était beaucoup. Je me souviens de l’avoir fait en répétition, Millie me regardait et disait : « Tu es vraiment un monstre. Tournant la scène, j’étais terrifié. Quand il a vu Vecna ​​​​il a éclaté en sanglots et a dit: ‘Ce n’est pas mon ami. Je ne sais plus qui est cette personne. Quand je suis Henry ou 001, il y a beaucoup de manipulation là-dedans. Travailler avec un jeune ou un enfant était une dynamique intéressante. Les choses qui sont apparues étaient assez étranges et étranges”.

La pandémie et le confinement ont accompagné sa préparation et l’ont aidé à atteindre l’état d’esprit qu’il recherchait. En ce sens, il remplit son studio d’affiches de films d’horreur des années 80 comme draculaincorporait des planches d’inspiration avec des notes et des photos, écoutait certains albums de musique, restait dans le noir et demandait des moments de silence absolu avant d’entrer dans son personnage.

À cet égard, il a noté : «Je n’ai parlé à personne en dehors du monde de Stranger Things pendant les quatre jours qui ont précédé le tournage de quoi que ce soit. À cette époque, j’ai fait des choses folles. si quelqu’un m’a vu marchant dans les rues d’atlanta à 2 heures du matin en se parlant à lui-mêmeJe comprendrais. J’évoquais juste beaucoup de colère, en particulier à Vecna”. Bien qu’il s’agisse de techniques d’acteur, la vérité est que cela a effrayé certains fans de choses étranges qui s’est dit préoccupé par la santé mentale de Jamie Campbell Bower sur les réseaux sociaux.

