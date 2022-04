Les fans de Stranger Things perdent leur merde après avoir réalisé qui jouait le méchant dans la nouvelle série

Il a été annoncé en novembre 2020 que l’acteur d’horreur le plus emblématique d’Hollywood avait rejoint le casting de Choses étranges.

Mais bien que le mémo ait été reçu, il a clairement été oublié, car certains fans ont perdu leur merde lorsqu’ils ont découvert l’identité du méchant le plus effrayant de la saison quatre.

Alors qu’il n’apparaît que momentanément dans la nouvelle bande-annonce de Choses étranges saison quatre, l’apparition terrifiante de Robert Englund dans le rôle de Victor Creel est assez effrayante pour donner à Freddy Krueger (qui a joué en 1984) une course pour son argent.

Creel émerge vers la fin de la bande-annonce de trois minutes avec des cheveux gris hirsutes, une barbe assortie et un cardigan gris joyeux. Oh, et ses yeux semblent avoir été coupés, alors voilà.