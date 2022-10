Les fans de Stranger Things ont « repéré Jeffrey Dahmer » dans la scène de la saison 4

C’est Jeffrey Dahmer en arrière-plan au lycée Hawkins ? C’est ce que disent certains fans de TikTok après avoir regardé une vidéo virale avec des images de Choses étranges 4. Dans la dernière saison de la série à succès Netflix, un épisode présentait une scène avec Max Mayfield (Sadie Sink) sortant du bus scolaire. À ce moment-là, un autre étudiant passe juste en arrière-plan, et certains téléspectateurs ont remarqué que le jeune homme avait une ressemblance physique avec Dahmer. Un clip de la scène est depuis devenu viral avec beaucoup d’autres d’accord, en raison des cheveux blonds, des lunettes et des vêtements de l’étudiant.





Nous pouvons présumer que la raison pour laquelle cela devient viral maintenant et non quand Choses étranges 4 a fait ses débuts en mai parce qu’il y a eu beaucoup d’attention récente sur Dahmer depuis la première Netflix de la nouvelle série Monstre : L’histoire de Jeffrey Dahmer. Dans la série, Evan Peters joue le meurtrier titulaire aux côtés de Niecy Nash en tant que voisin suspect dont les préoccupations ont été ignorées par les autorités locales. L’émission a fait ses débuts les plus élevés sur la plate-forme depuis Choses étranges 4et compte tenu de la représentation acclamée d’Evans, Dahmer se trouve être dans l’esprit de nombreux abonnés Netflix ces derniers jours.

FILM VIDÉO DU JOUR

Bien sûr, le Choses étranges l’équipe n’aurait pas pu prévoir cela, et ce n’est probablement pas une référence intentionnelle à Dahmer. La vérité effrayante est que pendant les années 70 et 80, il y avait beaucoup de gens qui ressemblaient beaucoup à Dahmer, et c’est en partie pourquoi il a pu commettre ses meurtres sans être détecté aussi longtemps qu’il l’a fait. Dahmer a assassiné au moins 17 personnes de la fin des années 80 au début des années 90, cannibalisant les restes de plusieurs de ses victimes. Il a été battu à mort par un codétenu en 1994 alors qu’il purgeait sa peine de 941 ans.





Monstre : L’histoire de Jeffrey Dahmer a fait l’objet d’une controverse

Netflix

Créé par Ryan Murphy et Ian Brennan, Monstre : L’histoire de Jeffrey Dahmer a fait ses débuts sur Netflix en septembre. La série met en vedette Evan Peters, Niecy Nash, Richard Jenkins, Molly Ringwald et Michael Learned. La série de dix épisodes a fait ses débuts avec une audience très élevée et a suscité de nombreux éloges pour le jeu de ses stars principales, notamment celle de Peters et Nash.

Mais ce n’est pas un début sans faute pour Monstre sur Netflix. Certains critiques de la série disent que c’est peut-être aussi fidèle à l’histoire réelle et donc irrespectueux envers les victimes du meurtrier. Certains membres de la famille de la victime Errol Lindsey ont également condamné la série Netflix. Il y a eu quelques problèmes dans les coulisses et un coordinateur de production a allégué que des mauvais traitements avaient été subis sur le plateau.

En tout cas, force est de constater que la sortie de la série a fait beaucoup parler. Tous les épisodes de Monstre : L’histoire de Jeffrey Dahmer peut être trouvé en streaming sur Netflix.