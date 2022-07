Les fans de Stranger Things indignés par le snob des Sadie Sink Emmy Awards

Attention : Cet article peut contenir des spoilers pour Stranger Things 4

Alors que Choses étranges 4 a réussi à obtenir 13 nominations lors de l’annonce des Emmy Awards d’hier, beaucoup pensaient que l’actrice Sadie Sink était en lice pour une nomination pour son interprétation de Max dans la populaire série Netflix. Cependant, comme le reste de la distribution, Sink a reçu un camouflet lorsque les nominations ont été annoncées, ce qui a conduit de nombreux fans de la série à se tourner vers les réseaux sociaux pour exprimer leurs griefs avec le panel des Emmy.

Choses étranges, comme de nombreuses émissions fantastiques et d’horreur, a bien réussi à remporter des nominations techniques, avec des hochements de tête dans les catégories de conception de production, de casting, de musique et d’effets visuels. Il a également réussi à obtenir une nomination pour la série dramatique exceptionnelle, bien qu’il soit confronté à une concurrence acharnée dans celle-ci de la part de Séparation, Succession et Euphoriequi jonchent également les catégories d’acteurs avec de multiples nominations.

Quand il s’agit d’émissions comme Choses étranges cependant, il y a quelque chose de la malédiction Marvel à leur sujet en ce qui concerne les acteurs et les rôles qu’ils jouent. Les performances dramatiques ou comiques ont tendance à être négligées en raison du cadre fantaisiste, fantastique ou horrible que l’action résume, et c’est ce que de nombreux fans pensent qu’il s’est passé dans le cas de Sadie Sink, en particulier, snobée pour elle. performance exceptionnelle dans la dernière saison de l’émission.

Un commentaire posté par @joycelhopper, « Tu vas t’asseoir ici et me dire avec un air impassible que Sadie Sink ne méritait pas un Emmy après sa performance dans st4 quand ça existe ???? elle a été VOLÉE.

Un autre utilisateur @milelmax a ajouté: « Sadie Sink a mis toute son âme dans la performance cette saison. »





Un troisième, @archivsadie, a suivi cela avec, « Sadie Sink méritait définitivement une nomination, sa performance sur Stranger Things 4 était incroyable. »

Max de Sadie Sink n’a presque pas survécu Choses étranges 4



Alors que la survie de Max dans la finale de Choses étranges est quelque chose qui ne tient qu’à un fil, il y avait des plans originaux plus précis pour que le personnage soit tué par Vecna ​​dans les événements traumatisants de la finale de la saison. S’exprimant après le lancement des derniers épisodes, Ross Duffer a commenté :

« Cela a été discuté comme une possibilité. Pendant un moment, c’est ce qui allait se passer. Mais nous nous sommes retrouvés là-dedans … nous voulions terminer avec un peu plus d’une question à la fin de la saison. C’est toujours vraiment sombre et si Max ira bien, nous ne savons tout simplement pas vraiment. Nous voulions le laisser en l’air à l’approche de la saison cinq.

Bien que l’on ne sache pas ce qui attend Max dans la cinquième saison de la série, le fait qu’elle ait été laissée en vie, même si elle est dans le coma, suggère que son histoire n’est pas encore terminée et qu’elle pourrait jouer un rôle de certains. gentil dans la dernière saison. Avec de nombreuses taquineries suggérant que Will est à nouveau sur le point de devenir le centre de l’histoire, il y a une forte conviction que malgré l’absence de personnage principal qui se termine dans la saison 4, tout pourrait changer alors que la série se précipite vers son point culminant dans quelques années.