Les fans de Stranger Things disent que Max « parfait » qui monte cette scène de colline est le meilleur de l’histoire de la télévision

Attention : spoilers pour Choses étranges saison quatre, volume un à venir

La dernière saison de Choses étranges abandonné il y a une semaine aujourd’hui, et les fans du monde entier ont été extrêmement impressionnés.

Une scène en particulier – qui est accompagnée de manière mémorable par le classique de Kate Bush de 1985 « Running Up that Hill » – a été décrite « comme la meilleure de l’histoire de la télévision ». Regardez-le ci-dessous :

La séquence présente Max face à face avec Vecna ​​dans Upside Down alors que ses amis dans le monde réel tentent désespérément de la sauver.

Pour ce faire, ils mettent une cassette de la chanson préférée de Max, ce qui la ramène de façon spectaculaire dans le monde réel.

Réagissant à la scène, un fan a écrit sur Twitter : « Parlons de la façon dont Max s’échappant de Vecna ​​a été la meilleure scène de l’histoire de la télévision. »

Un deuxième a accepté en écrivant : « La scène Upside Down de Max est l’une des meilleures de l’histoire de la télévision. »

Un troisième a jailli: « Et CETTE SCÈNE ??? MEILLEUR. Comme en fait un chef-d’œuvre. La chanson est parfaite, les flashbacks, MAX RUNNING TOWARDS THE GROUP, SADIE’S ACTING ?? Il y a des niveaux.

Un quatrième a convenu: « LA meilleure scène de l’histoire de @netflix.

La confrontation entre Max et Vecna ​​a été qualifiée de scène « parfaite ». Crédit : Netflix

Alors qu’un cinquième ne pensait pas seulement que c’était la meilleure scène de l’histoire de la télévision, ils l’ont surnommée la meilleure scène de l’histoire du cinéma.

Ils ont écrit: « La meilleure scène de l’histoire du cinéma revient à » Max contre Vecna ​​ » Choses étranges. [sic]”

La popularité de la scène n’a pas seulement fait l’éloge de la série, mais Kate Bush elle-même et « Running Up that Hill » sont en tête des charts du monde entier.

Variety rapporte qu’il est en tête du palmarès de la musique Apple aux États-Unis et a atteint le top 10 dans 34 pays.

Les producteurs de l’émission, les frères Duffer, ont déclaré que la chanson puissante avait été choisie car elle résumait les émotions intenses que Max ressentait alors qu’elle se battait pour sa vie.

La scène a contribué à propulser « Running Up That Hill » au sommet des charts iTunes. Crédit : Netflix

Choses étrangesLa superviseure musicale Nora Felder a déclaré: « Cela m’a immédiatement frappé par ses accords profonds du lien possible avec les luttes émotionnelles de Max et a pris plus d’importance alors que la chanson de Bush marinait dans ma conscience. »

Cependant, même après que la chanson ait été choisie, il n’y avait aucune garantie qu’elle puisse être utilisée parce que Kate Bush est «sélective» quant à l’octroi de licences pour sa musique.

Felder a déclaré: « Nous nous sommes assurés d’obtenir des pages de script et des images à examiner afin qu’elle puisse voir exactement comment la chanson serait utilisée. »

Heureusement, elle a adoré la scène et a permis que sa chanson soit utilisée.