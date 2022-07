Les fans de Stranger Things dénoncent l’histoire « inutile » de Hopper comme « une perte de temps »

Il s’est passé beaucoup de choses au cours de la dernière saison – et peut-être la plus préférée – de Choses étranges. Nous avons dit au revoir à Eddie Muson (joué par Joseph Quinn) de la manière la plus badass possible, Mike a finalement été honnête sur ses sentiments pour Eleven, et tout le monde était confus quant au scénario de Hopper.