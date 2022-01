Les fans de Star Wars se déchaînent sur l’apparition surprise d’une célébrité dans l’épisode 3 du livre de Boba Fett

Le final de Le MandalorienLa deuxième saison de ‘ a rendu les fans fous avec une apparition inattendue de nul autre que Mark Hamill dans le rôle de Luke Skywalker, et ceux qui aiment une bonne apparition de célébrité non annoncée dans le Guerres des étoiles l’univers a reçu une autre friandise dans Le livre de Boba Fett – Chapitre 3 : Les rues de Mos Espa. Pour ceux qui ne veulent pas en savoir plus sur le nouvel épisode qui est arrivé frais sur Disney+ aujourd’hui, soyez conscient des spoilers dans la suite de cet article.

Le dernier épisode du nouvel ajout à la Guerres des étoiles canon a vu les cousins ​​jumeaux de Jabba The Hutt porter un coup sur Boba Fett, envoyant le chasseur de primes Wookie Black Krrssantan après leur cible. Cependant, nous ne sommes que dans quelques épisodes, donc Boba Fett n’est pas sur le point d’être tué de si tôt. Dans cet esprit, il n’est pas surprenant que les choses ne se passent pas comme prévu pour Krrssantan, et il se retrouve piégé dans la fosse familière qui abritait autrefois la rancœur. À la suite de leur tentative d’assassinat ratée, les Hutts arrivent au palais de Boba le lendemain pour appeler une trêve et déclarer leur intention de quitter Tatooine. En guise d’excuses pour leurs actions, ils lui offrent un veau rancœur, qui vient avec son propre entraîneur. Cet entraîneur n’est autre que le favori des cinéphiles Danny Trejo.

Considérant à quel point Robert Rodriguez est profondément impliqué dans le Guerres des étoiles projet, et combien de fois Trejo a l’habitude d’apparaître dans le travail du réalisateur, il n’en a probablement pas fallu trop pour obtenir le joueur de 77 ans, qui est apparu dans des films tels que Du crépuscule à l’aube, la machette tue et Air conditionné, pour faire une apparition dans le nouvel épisode.

Bien sûr, alors que tous ceux qui ne veulent pas avoir de nouvelles surprises et des détails de l’intrigue gâchés ont tendance à rester à l’écart des médias sociaux le jour d’une nouvelle sortie, et pour cause. Quelques heures après le troisième épisode de Le livre de Boba Fett arrivant sur Disney +, Twitter est devenu inondé de fans à la fois du Guerres des étoiles série et Danny Trejo. Bien que certains aient choisi de garder le secret secret, nombreux étaient ceux qui étaient heureux de répandre la nouvelle de l’apparition de Trejo. L’un d’eux a commenté: « Est-ce vraiment une production de Robert Rodriguez à moins qu’il n’y ait Danny Trejo? », tandis qu’un autre a déclaré: « D’accord, Danny Trejo apporte un putain de Rancor n’était PAS dans ma liste de prédictions pour le spectacle. » Découvrez quelques-uns des autres commentaires ci-dessous.





Le retour de la rancœur elle-même a également été un grand succès auprès des fans après que la créature a joué un grand rôle dans Le retour du Jedi il y a presque 40 ans. Avec un nouveau veau ranceur maintenant prêt à grandir pour devenir grand et redoutable, tout comme son prédécesseur, la façon dont la créature et Trejo en tant que gestionnaire figureront à l’avenir est quelque chose que le public a hâte de voir.





