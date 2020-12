Les fans de «  Star Wars  » exigent plus d’histoire sur ce «  culte Sith  » effrayant

Guerres des étoiles est une franchise qui a toujours suscité une controverse au sein de la base de fans. Les fans de Star Wars sont connus pour être une communauté très opiniâtre et, en général, ils n’ont aucun problème à ouvrir et à révéler leurs pensées et leurs opinions sur tout, des acteurs jouant certains personnages aux points d’intrigue spécifiques ou aux scénarios qui ne se déroulent pas comme prévu.

Avec la récente conclusion de la Guerres des étoiles suite de la trilogie, de nombreux fans regardent en arrière sur les films et discutent de ce qui aurait pu être – y compris certains méchants qui, selon certains fans de Reddit, auraient certainement dû passer plus de temps à l’écran.

Andy Serkis pendant la Star Wars: Les derniers Jedi photocall

La trilogie de la suite de « Star Wars » était controversée pour les fans

le Guerres des étoiles suite de la trilogie lancée en 2015, avec la sortie de le réveil de la force. Bien que le film ait été un blockbuster massif, ravivant l’amour de la franchise pour de nombreux fans du monde entier, il a cependant soulevé quelques questions.

Certains fans ont eu des problèmes avec le casting et avec le fait que de nombreux personnages de la suite originale n’ont pas eu beaucoup de temps à l’écran. La controverse a atteint de nouveaux sommets avec la sortie de 2017 Le dernier Jedi. De nombreux critiques ont salué l’interprétation du réalisateur Rian Johnson de la Guerres des étoiles univers, mais la base de fans était beaucoup plus divisée.

Les fans se sont plaints que Luke Skywalker était un vieil homme en colère, loin du héros positif qu’ils avaient appris à aimer dans les tranches précédentes de la série.

Ils ont également trouvé des problèmes avec certains des nouveaux personnages, notamment Rose, un mécanicien joué par Kelly Marie Tran, et Kylo Ren, le méchant émotionnel interprété par l’acteur acclamé Adam Driver.

Snoke était l’un des principaux méchants de la trilogie suite

Le «grand méchant» de le réveil de la force et Le dernier Jedi était le guide suprême Snoke, un personnage mystérieux qui n’est vu que par hologramme dans le réveil de la force.

Une présence imposante avec un visage marqué, Snoke a travaillé pour manipuler Kylo Ren, ainsi que l’ensemble de la flotte du Premier Ordre. Très peu de choses ont été révélées aux téléspectateurs sur la trame de fond de Snoke ou son histoire personnelle – donc à l’époque Le dernier Jedi a été libéré, les fans ont pensé qu’ils pourraient enfin en apprendre un peu plus sur l’ancien méchant.

Pourtant, alors que les fans ont pu voir Snoke en chair et en os Le dernier Jedi, rien de nouveau n’a été révélé sur lui. En fait, à la fin du film, Kylo Ren l’a coupé dans une tournure choquante, terminant le film avec les fans ne sachant presque rien sur le principal méchant du film.

À ce jour, les fans sont déçus que Snoke se soit évanoui Guerres des étoiles histoire, sans véritable information sur qui il était et d’où il venait.

Les fans veulent plus d’informations sur Snoke et son « culte Sith »

Récemment, les fans se sont rendus sur Reddit pour discuter de certaines opportunités manquées dans le Guerres des étoiles suite de la trilogie, ainsi que quelques détails qu’ils aimeraient voir plus à l’avenir Guerres des étoiles contenu.

«Au lieu d’un réplicant de style Blade Runner, je pense qu’ils auraient dû faire de Snoke la tête du culte Sith Eternal. C’est donc un fanatique religieux obsédé par le fait de ramener Palpatine à son ancienne gloire, ce qui était son objectif principal en transformant Ben Solo, en tuant les Jedi et en détruisant la Nouvelle République », a écrit un fan.

Un autre a répondu, déclarant que «ce truc de culte Sith était super intéressant. J’étais un peu déçu de ne pas en voir plus. Je pense même que cela aurait été un ennemi vraiment cool pour les Sequels au lieu de l’empire 2.0.

« Exactement. Cela n’aurait pas non plus changé la déclaration de Palpy à propos de «J’ai créé Snoke» », a déclaré un autre utilisateur de Reddit. En fin de compte, la porte est toujours ouverte aux showrunners pour en expliquer davantage sur Snoke dans le nouveau Guerres des étoiles contenu, des bandes dessinées aux nouveaux spectacles à tirage limité.