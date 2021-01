Les fans de Star Wars et de Coming to America célèbrent James Earl Jones pour son 90e anniversaire

Le seul et unique James Earl Jones vient d’avoir 90 ans et les fans célèbrent la carrière de l’acteur primé et de l’icône hollywoodienne. Avec sa voix immédiatement reconnaissable et ses performances vraiment incroyables, Jone est largement considéré comme l’un des plus grands acteurs de l’histoire américaine. Avec l’espoir que l’acteur passe un très joyeux anniversaire, les fans du monde entier, de Guerres des étoiles les fans des fanatiques de Disney et tout le reste, publient des messages d’hommage lui souhaitant bonne chance et honorant son travail.

« Il a la voix la plus emblématique de la galaxie. Laissez ci-dessous les souhaits d’anniversaire pour James Earl Jones, » le Star Wars Royaume-Uni compte Twitter publié, suscitant de nombreux souhaits d’anniversaire de Guerres des étoiles Ventilateurs.

Avec une voix éclatante pas comme les autres, Jones est facilement reconnu pour ses rôles parlants. Avec David Prowse dans le costume, Jones a fourni la voix du méchant emblématique Dark Vador dans l’original Guerres des étoiles trilogie cinématographique de George Lucas. C’est un rôle qu’il reprendrait dans les tranches ultérieures de la franchise, y compris celles de 2019 Star Wars: La montée de Skywalker. Jones est également connu pour avoir exprimé Mufasa dans le classique animé de Disney Le roi Lion, et parce qu’il était trop difficile d’imaginer quelqu’un d’autre exprimant le personnage, il est revenu en tant que Mufasa dans le remake de 2019.

Dans les films d’action réelle, Jones a également joué dans une variété de rôles acclamés. Pour avoir joué Jack Jefferson dans Le grand espoir blanc, il a été nominé pour l’Oscar du meilleur acteur. Il est également connu pour ses performances dans des films comme Malcolm X, La lame Bushido, Conan le Barbare, Homme de l’âme, Champ de rêves, et La chasse à octobre rouge. Jones a également joué le roi Jaffe Joffer dans la comédie Eddie Murphy Venant en Amérique, un rôle qu’il reprendra dans la suite de cette année Coming 2 Amérique. Ce film sortira sur Amazon Prime Video le 5 mars.

Quoi que Jones fasse maintenant, j’espère que son 90e anniversaire sera le meilleur qu’il ait jamais eu. Joyeux anniversaire, James Earl Jones! Vous pouvez vous amuser en publiant des messages d’anniversaire à Jones sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag #JamesEarlJones.

