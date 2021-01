Les fans de Star Wars en ont-ils assez des Stormtroopers stupides?

le Guerres des étoiles La franchise a continué à aller de plus en plus loin au fil des ans, et c’est maintenant l’un des collectifs de divertissement les plus importants et les plus complexes au monde.

Ce qui a commencé comme une trilogie de films de science-fiction à la fin des années 1970 et au début des années 1980 a dépassé l’imagination la plus folle de quiconque, couvrant des galaxies et des siècles ainsi que des formats de divertissement.

Bien sûr, chaque fois que vous avez un fandom aussi fervent, vous allez manquer de leurs opinions de temps en temps, et Guerres des étoiles les fans ont certainement eu des critiques virulentes envers les créateurs.

Qu’il s’agisse de déception face à la direction créative de l’avenir de la franchise ou de la tendance à continuer de s’attarder sur le passé de la franchise, les fans ont beaucoup à dire sur la façon dont ils souhaitent que les choses soient faites différemment.

Il y a un détail spécifique qui a frustré les fans pendant des années: pourquoi les Stormtroopers sont-ils si mauvais dans leur travail?

La franchise ‘Star Wars’ couvre de nombreux formats

Stormtroopers | Jeff Gritchen, registre du comté d’Orange / SCNG

À l’origine, les fans ont été initiés à l’univers cinématographique de Star Wars à travers une trilogie de films. Notamment, les films étaient numérotés non pas de un à trois, mais de quatre à six, faisant signe au plan de revenir en arrière et de renseigner les téléspectateurs sur l’histoire précédente. Il faudrait de nombreuses années avant que cette histoire ne vienne au grand écran sous la forme d’un nouveau trio de films connectés, mais leur apparition a inauguré une toute nouvelle ère pour la franchise de science-fiction.

Au cours des années qui ont suivi, les fans ont vu une pléthore d’histoires se tisser à travers des séries télévisées, des films, des bandes dessinées, des jeux vidéo et des romans. En cours de route, les fans ont découvert de nouveaux personnages, ont reçu un nouvel aperçu des motivations derrière les méchants de la franchise et ont été emmenés dans de nouveaux pays.

L’histoire classique du bien contre le mal a été à la fois réaffirmée et confuse, et la franchise qui en résulte est un réseau complexe de motivations et d’alliances conflictuelles qui danse autour des questions éthiques du bien et du mal.

Les Stormtroopers ont été un incontournable du monde de Star Wars

Les personnages vont et viennent, mais les Stormtroopers ont été une force constante dans l’univers de Star Wars depuis sa création. En fait, les Stormtroopers sont parmi les méchants les plus reconnaissables de toute la franchise. Les Stormtroopers ont évolué à partir des clones construits pour servir le chancelier Palpatine dans la guerre des clones.

Le plus remarquable est l’uniforme et l’apparence effrayante des Stormtroopers. Ils sont vêtus d’une armure blanche brillante et ont des casques qui permettent une expression humaine. La palette de couleurs a également été soigneusement conçue. « George [Lucas] voulait créer cette image emblématique qui ressemblait à des squelettes vivants, et c’est pourquoi vous avez le noir et blanc austère », a expliqué le vice-président de Lucasfilm, Doug Chiang.

Bien que les Stormtroopers aient définitivement des caractéristiques mécaniques froides, ils ont également des détails humains – tels que le visage «souriant» de leurs casques.

Pourquoi les Stormtroopers sont-ils si mauvais dans leur travail?

Il ne fait aucun doute que les Stormtroopers sont horribles à voir et que leur nombre en fait une force terrifiante, mais de nombreux fans ont souligné que leur facteur d’intimidation potentiel est miné par le fait qu’ils ne sont pas très bons dans, eh bien, une grande partie de n’importe quoi. En fait, il y a un épisode entier de PBS Idea Channel dédié à une théorie des fans selon laquelle les Stormtroopers laissent les rebelles s’enfuir. Qu’est-ce qui pourrait expliquer à quel point leur objectif est mauvais?

Après tout, les Stormtroopers ne sont pas seulement concentrés sur la défense de l’Empire, mais ils ont également été génétiquement conçus pour être bons dans ce domaine. Leur objectif terrible est difficile à expliquer, mais cela n’a pas empêché les fans d’essayer.

Comme Esquire rapporte, une théorie est que les Stormtroopers auxquels les rebelles font face ne sont tout simplement plus aussi bons que ceux dont Obi-Wan se souvient. Une autre théorie des fans, explorée par CBR, est que ce sont des combattants talentueux avec un équipement défectueux.

Quoi qu’il en soit, les fans en ont assez du trope. En tant que spectateurs de The Mandalorian discuté sur Reddit, ça devient assez vieux. «Je me sentirais plus menacé par un enfant de 5 ans avec un couteau à beurre qu’un stormtrooper. Holy moly ces mecs sont complètement inutiles! un fan a expliqué.

«Je suis peut-être seul là-dedans, mais est-ce que quelqu’un d’autre se lasse du trope« les stormtroopers sont inutiles »? Cela ne m’impressionne pas si quelqu’un peut couper à travers un peloton d’idiots incompétents qui fuient trois combattants parce qu’ils ont peur », a ajouté un autre.