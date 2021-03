Les fans de Star Wars célèbrent le retour de Dark Vador dans la série Obi-Wan Kenobi – c’est le casting

le guerres des étoiles-Univers sur Disney + grandit: Lucasfilm annonce la le tournage va bientôt commencer de la nouvelle série Obi Wan Kenobi et immédiatement posté sur Twitter pour la première fois le casting de la nouvelle production avant: à côté d’un Le retour d’Ewan McGregor, qui glissera pour la première fois en 16 ans dans son rôle emblématique de maître Jedi de la trilogie des films préquels (épisodes I à III), annonce une nouvelle réunion légendaire.

Le retour de Dark Vador confirmé

Au grand bonheur des fans, il y aura une autre rencontre avec l’ancien padawan d’Obi-Wan Anakin Skywalker qui est depuis passé du côté obscur du pouvoir en tant que Dark Vador. La patronne de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, avait déjà Hayden Christensen revient dans le rôle de Dark Vador Annoncé fin décembre, qui a maintenant été à nouveau confirmé.

Il y a aussi à nouveau Joel Edgerton et Bonnie Piesse comme Owen et Beru Lars de « The Revenge of the Sith ». Le couple vit et travaille comme fermier humide sur Tatooine, ils sont l’oncle et la tante de Luke Skywalker. Obi-Wan leur a amené Luke comme un bébé afin qu’il puisse grandir avec eux protégé de l’accès par Dark Vador et l’empereur. Le reste est connu.

© Lucasfilm / Star Wars

Les nouveaux ajouts incluent:

Kumail Nanjiani (« Marvel’s Eternals »)

Sung Kang (« Fast & Furious »)

O’Shea Jackson Jr. (« Godzilla: le roi des monstres »)

Moses Ingram (« Le Gambit de la Reine »)

Indira Varma (« Mission: Impossible 7 »)

Rupert Friend (« Patrie »)

Simone Kessell («Terra Nova»)

Benny Safdie (« Good Time »)

C’est ça la série Obi-Wan Kenobi

L’intrigue sur le célèbre maître Jedi commence environ huit ans après les événements de «Star Wars Episode 3: La vengeance des Sith» et montre comment Obi-Wan s’en est sorti. À ce stade, le maître Jedi est en exil sur la planète désertique Tatooine. Alors qu’il se soucie du bien de l’alambic jeune Luke Skywalkers s’en soucie, les chevaliers Jedi sont menacés par l’Empire et découvrent Des chasseurs de primes et d’autres personnages louches de la galaxie. La rumeur veut que l’on devrait aussi être jeune princesse Leia jouer un rôle dans la série, mais ce n’est pas encore confirmé. Beaucoup plus n’est pas encore révélé sur l’intrigue.

Le tournage, réalisé par Deborah Chow, qui a réalisé The Mandalorian, débutera en avril. Un début de la série « Obi-Wan Kenobi » est le plus tôt 2022 sur Disney + prévu.

Les fans sont enthousiasmés par le retour de Dark Vador

Pendant ce temps, les fans de « Star Wars » sont ravis qu’Obi-Wan et Dark Vador se retrouvent et expriment leur enthousiasme sur Twitter. Voici une petite sélection des premières réactions des nombreux fans:

Je n’arrive toujours pas à croire que nous allons vraiment avoir Ewan Obi-Wan contre Hayden Vader. Cela va casser davantage Internet que la scène de Luke Skywalker en mandalorien. – Starshower (@Bahamutifa) 29 mars 2021

nous sommes tellement chanceux d’avoir hayden christensen comme anakin skywalker / darth vader et ewan mcgregor comme obi-wan kenobi. ils sont les meilleurs que nous puissions demander. pic.twitter.com/J9d49iBbu7 – zed (@vadersanakin) 29 mars 2021

Pas comme si vous aviez besoin d’un rappel MAIS Rappel que l’année prochaine, nous verrons ENFIN Ewan et Hayden se lever à nouveau ensemble à l’écran en tant qu’Obi-Wan Kenobi et Anakin Skywalker / Darth Vader. pic.twitter.com/O4rjI9bgiH – Lauren 🌙 (@nottheanakinway) 24 mars 2021