Les fans de Star Wars blâment Baby Yoda pour un acte odieux dans Revenge of the Sith

Guerres des étoiles les fans sont de nouveau en colère contre l’enfant. Saison 2 de Le mandalorien a donné aux fans une meilleure idée de qui est vraiment l’enfant, ce qui n’est pas toujours du côté positif du spectre. Manger les œufs de Frog Lady a provoqué une énorme réaction contre le petit gars vert, bien qu’il ait commencé à s’éteindre, grâce à de nouvelles informations sur le personnage. Il y a SPOILERS pour Le mandalorien saison 2 ci-dessous, alors lisez à vos risques et périls.

Ahsoka Tano est apparu dans The Mandalorian Chapter 13 et a livré pas mal d’informations. Elle a annoncé le vrai nom de l’enfant (Grogu), ainsi qu’une partie de son histoire. Tano dit: «À la fin de la Guerre des Clones, lorsque l’Empire est arrivé au pouvoir, il était caché. Quelqu’un l’a emmené du Temple. Puis sa mémoire devient … sombre. Il semblait perdu. Seul. Cette nouvelle information a plus de quelques Guerres des étoiles fans se demandant si l’enfant était dans le temple quand Anakin Skywalker a tué tous les jeunes La revanche des Sith.

Des mèmes ont déjà été créés montrant l’Enfant dans le temple avec Anakin Skywalker, et les fans se demandent pourquoi il a choisi d’abandonner les jeunes condamnés. Nous ne savons pas si l’enfant était réellement au temple susmentionné, mais les gens continuent de courir avec la blague et de la partager sur les réseaux sociaux, où elle retient beaucoup l’attention. Cependant, même si l’enfant était au temple lorsque ses camarades jeunes ont été assassinés par Anakin Skywalker, il était beaucoup plus petit que ses anciens amis. De plus, ses pouvoirs de Force n’étaient peut-être pas à leur meilleur à ce moment-là.

Même après toutes les blagues, Guerres des étoiles les fans s’interrogent sur la tache vide dans la mémoire de l’enfant. Beaucoup pensent que quelque chose d’assez sombre s’est produit à ce moment-là de sa vie, ce qui a été laissé entendre à plusieurs reprises. De plus, nous avons déjà vu une partie de cette obscurité lorsque l’Enfant a été obtenu et expérimenté dans Le mandalorien saison 1. Il semble que Moff Gideon veut certains des éléments qui composent la Force et croit pouvoir les faire passer par l’Enfant.

Avec Le mandalorien la saison 2 livrant déjà une tonne de nouvelles informations, les fans se demandent maintenant quelle est la prochaine étape pour Mando et Grogu. Nous savons déjà qu’un temple Jedi sera visité ensuite, ce qui permettra à Grogu de prendre sa propre décision de suivre le chemin de la Force ou de rester avec sa nouvelle famille. Pour l’instant, Guerres des étoiles Les fans s’habituent simplement à dire Grogu au lieu de l’enfant ou de Baby Yoda, tout en essayant d’en savoir plus sur sa trame de fond. Vous pouvez vous rendre sur l’application officielle Disney + pour diffuser la saison 2 de Le mandalorien puis découvrez quelques réactions à la présence de Grogu dans La revanche des Sith au dessous de.

