Les fans de Stalker de BTS adorent les suivre dans les avions parce que c’est là qu’ils sont «  vulnérables  » et «  ne peuvent pas s’échapper  »

Comme de nombreuses célébrités populaires, BTS a des fans dévoués qui les soutiennent de manière positive et d’autres dont l’obsession transforme la relation artiste-fan en une relation sombre. Le groupe traite constamment avec ce que l’on appelle les fans de «sasaeng» dans le monde de la K-pop, qui se réfère aux fans de harceleurs qui font tout leur possible pour envahir l’intimité d’une idole.

Ces sasaengs tentent de se rapprocher du BTS de différentes manières, mais une méthode populaire consiste à prendre les mêmes vols qu’eux. Ceci est particulièrement attrayant pour les sasaeng parce que les BTS sont considérés comme «vulnérables» et «ne peuvent pas s’échapper» lorsqu’ils sont dans un avion.

BTS | Amy Sussman / Getty Images

Une ancienne fan de sasaeng a déclaré qu’elle utilisait des vols pour se rapprocher de BTS

En février 2019, une personnalité des médias sociaux nommée Sherliza Moé a mis en ligne une vidéo de son entretien avec un ancien sasaeng du BTS. Dans l’interview, le sasaeng – qui a choisi de rester anonyme – a décrit un certain nombre d’activités auxquelles elle et ses camarades sasaeng ont participé, notamment l’achat et la vente d’informations personnelles et de photos privées de BTS.

En parlant de la «pire» chose qu’elle ait jamais faite, le sasaeng a déclaré que prendre les mêmes vols que BTS lui venait à l’esprit. Elle a ensuite décrit ce qui se passe lorsque les fans de sasaeng se retrouvent et BTS dans le même avion.

« Eh bien, cela dépend de la taille de l’avion, du nombre de fans de sasaeng, du nombre de gestionnaires et de la sécurité, et surtout, de la période de vol », a déclaré le sasaeng. «S’il reste suffisamment de temps et que l’avion est de plus petite taille, les sasaengs ont une meilleure chance de se faufiler dans l’entreprise ou en première classe pour prendre des photos privées. Si c’est un gros avion avec plusieurs centaines de passagers, il est beaucoup plus difficile de chercher les garçons sans se faire prendre.

Les fans de Sasaeng aiment être sur les mêmes vols que BTS pour des raisons effrayantes

CONNEXES: BTS: La remise des diplômes de Jungkook a attiré tellement de fans que ses camarades de classe ont dû former une barrière humaine

Le sasaeng a poursuivi en partageant qu’elle et les autres sasaeng aiment généralement voler avec BTS parce qu’ils sont «vulnérables» et «ne peuvent pas s’échapper» dans un avion.

«La raison pour laquelle les informations de vol illégales sont si populaires parmi les sasaengs est que dans cette situation, les membres sont si vulnérables qu’ils ne peuvent pas s’échapper», a-t-elle révélé. «C’est le seul endroit où ils ne peuvent pas échapper aux sasaengs. Nous sommes tous piégés dans le même petit espace clos pendant des heures et cette situation le rend si attrayant pour les sasaengs.

Elle a également rappelé les différentes façons dont Sasaeng essaierait de se rapprocher de BTS dans un avion, y compris d’aller aux toilettes en même temps qu’un membre.

« Je suis allé à ceux où j’étais dans la même première classe que BTS », a déclaré l’ancien sasaeng. «J’ai vu comment deux sasaeng allaient toujours aux toilettes lorsqu’un membre avait besoin d’y aller. Ils ont agi comme s’ils ne les connaissaient pas mais il était évident qu’ils étaient des sasaengs. Je les ai regardés, et chaque fois qu’un membre a terminé, les deux sasaengs sont allés dans les toilettes pour faire ce qu’ils devaient faire. C’était une expérience effrayante. «

Cependant, il n’y avait pas que des sasaeng avec des billets de première classe qui essayaient de se rapprocher de BTS. Ceux qui étaient en classe économique avaient toujours leurs propres méthodes pour entrer dans la cabine de première classe.

L’ancien sasaeng a déclaré: «Il y avait aussi des sasaeng de la classe économique qui faisaient semblant de chercher les toilettes en première classe. L’agent de bord leur a demandé de bien vouloir retourner en classe économique, et ils ont répondu quelque chose comme le fait que le chariot de boissons bloquait l’allée menant aux toilettes arrière. Ils ont souvent utilisé cela comme excuse pour utiliser les mêmes toilettes que BTS.

Le V de BTS a un jour appelé les fans de Sasaeng pour avoir envahi leur vie privée sur les vols

CONNEXES: BTS a des trucs surprenants qu’ils utilisent pour sortir sans être détectés

Les membres du BTS se sont prononcés contre le sasaeng à plusieurs reprises. Plus particulièrement, V a dit une fois à quel point il était «effrayant» pour son groupe que les sasaeng essayent constamment de prendre les mêmes vols qu’eux.

«Je devrais parler au nom de notre équipe», a-t-il déclaré lors d’une diffusion en direct en décembre 2019. «Vous savez comment aujourd’hui nous embarquons nous-mêmes dans les avions? Nous volons sur des vols privés [now]. Nous voulons voler sur des vols commerciaux, mais chaque fois que nous voyageons sur de longues distances ou de courtes distances, il y a des gens qui connaissent nos vols et qui s’assoient devant ou juste à côté de nous. «

V a révélé que cela le mettait, lui et les membres de son groupe, «mal à l’aise» et qu’il trouvait cela «effrayant».