Les fans de Squid Game sont dévastés par ce qui se passe dans l’épisode 6

L’épisode 6 de Squid Game est de loin l’épisode le plus dévastateur de toute la série. Spoilers à venir !

Veuillez lever la main si vous avez été personnellement victimisé – et émotionnellement compromis – par Jeu de calmar épisode 6. Parce que, pareil.

La série de thrillers de survie coréens de Netflix regorge de jeux à enjeux élevés, de combats mortels et de scènes violentes, mais les téléspectateurs sont pris au dépourvu par l’absolu dévastateur fin du sixième épisode de la série.

Jeu de calmar L’épisode 6, intitulé « Gganbu », voit les joueurs se mettre en équipe de deux pour le cinquième tour de la compétition – un jeu de billes. Il est bientôt révélé qu’ils ne seront pas en compétition avec leur partenaire, mais contre eux. Un seul membre de l’équipe sortira vivant du tour.

L’épisode entier a été tendu du début à la fin, mais la fin émotionnelle a laissé les fans sangloter devant leurs écrans. C’est de loin l’épisode le plus émouvant de la série, avec plusieurs personnages préférés des fans face à la fin de leur Jeu de calmar périple.

AVERTISSEMENT : Spoilers majeurs pour Jeu de calmar épisode 6 et au-delà à venir!

Que deviennent Sae-byeok et Ji-yeong (240) ?

Au lieu de jouer à un jeu, Sae-byeok et Ji-yeong décident de parler jusqu’à ce que le temps soit presque écoulé. Ils s’ouvrent sur leur vie, leurs espoirs et leurs rêves, et finissent par apprendre à se connaître.

À la fin, les deux décident de lancer une bille pour voir qui peut la rapprocher le plus du mur. Sae-byeok lance le sien, mais au lieu de le lancer, Ji-yeong abandonne et laisse tomber le sien au sol, perdant la partie. Ji-yeong dit qu’elle n’a aucune raison de gagner et se sacrifie pour que Sae-byeok ait encore une chance de retrouver sa famille. Ji-yeong sourit et remercie Sae-byeok avant de se faire tirer dessus.

Le moment est absolument déchirant et les fans ne peuvent pas y faire face. Ils auraient pu être là l’un pour l’autre dans le monde extérieur ! Ce n’est pas juste !

Qu’arrive-t-il à Sang-woo et Ali ?

Et maintenant, place à l’un des rebondissements les plus dévastateurs de la série… Sang-woo et Ali décident de jouer avec leurs billes, mais après que Sang-woo commence à perdre, il persuade Ali de changer la donne.

Il dit à Ali qu’ils peuvent tous les deux gagner en faisant équipe, mais le trahit finalement afin d’assurer sa propre survie. Sang-woo s’éloigne et s’approche des gardes, leur montre qu’il a 20 billes dans son sac et sort de l’arène après avoir terminé le jeu. La caméra se retourne alors vers Ali qui vérifie ce qu’il y a dans son sac…

Il s’avère que Sang-woo a pris les billes d’Ali et a rempli son sac de pierres provenant d’un pot de fleurs à proximité. Un Ali dévasté se rend compte de la trahison et est tué par les travailleurs.

Tout le monde répète après moi à travers les larmes : JUSTICE POUR ALI !!!!

Que deviennent Gi-hun et Il-nam (001) ?

Après des minutes perdues à suivre le joueur 001 dans l’arène, Gi-hun s’assoit enfin avec lui pour jouer impairs et pairs. Avant qu’ils ne puissent terminer leur jeu, 001, qui n’a plus qu’une bille, recommence à errer dans le faux quartier.

Il trouve enfin la maison qu’il croit être son dos quand il était plus jeune et décide alors de faire un dernier pari avec Gi-hun. À la fin, 001 donne à Gi-hun sa dernière bille et accepte son sort.

001 remercie Gi-hun d’avoir rendu son expérience amusante, disant que c’était un « excellent chemin à parcourir » et rassure Gi-hun que tout va bien. Gi-hun le serre dans ses bras et repart avec les 20 billes alors que le chronomètre atteint zéro. 001 se souvient de son nom (Il-nam) juste avant qu’un seul coup de feu ne se fasse entendre.

À ce stade de la série, les téléspectateurs ont pleuré en réalisant que le voyage du vieil homme dans le jeu a pris fin avec émotion …

C’est officiel: Jeu de calmar L’épisode 6 est vraiment l’un des épisodes de télévision les plus bouleversants que Netflix ait sorti cette année.

