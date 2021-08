Les fans de Spider-Man pensent avoir trouvé l’œuf de Pâques de Tobey Maguire dans la bande-annonce de No Way Home

Tom Holland porte-t-il la même tenue que Tobey Maguire portait dans Spider-Man 3 ?

Enfin, le Homme araignée: Pas de chemin à la maison la bande-annonce est enfin là, et le battage médiatique, les théories et les illusions sur le film ont officiellement commencé.

Avec Tom Holland de retour dans le costume Spidey pour son troisième solo Homme araignée film, le Pas de chemin à la maison remorque taquine presque tout ce que les fans espéraient. Doctor Strange est de retour, le multivers semble battre son plein et il semble que le film pourrait se préparer pour une éventuelle apparition de Sinister Six avec le retour de tous les méchants des films dirigés par Tobey Maguire et Andrew Garfield.

La bande-annonce ne taquine cependant pas le retour de Tobey et Andrew dont les apparitions font l’objet de spéculations depuis un moment.

Avec des fans désespérés de trouver une sorte d’indice que les deux icônes Spidey pourraient apparaître, plusieurs tweets sont devenus viraux avec des gens pensant avoir trouvé un petit œuf de Pâques de Tobey Maguire Peter Parker.

Tobey Maguire est-il dans Spider-Man : No Way Home ?

Tom Holland et Tobey Maguire dans le rôle de Peter Parker. Photo : Sony Pictures/Marvel via Alamy

Dans Pas de chemin à la maison, Peter rend visite au docteur Strange et lui demande de faire en sorte que son identité en tant que Spider-Man ne soit jamais révélée par Mysterio.

Strange accepte et tente de lancer un sort (ignorant l’avertissement de Wong) qui fera oublier à tout le monde que Peter est Spider-Man. Ce faisant, le sort semble avoir eu un effet sur l’univers et le multivers *dun dun dunnnnn*. Strange dit que Peter vit maintenant « deux vies différentes », et plus il le fait longtemps, plus cela devient dangereux.

Vers la fin de la bande-annonce, on voit Peter se retrouver face à Doc Ock de Tobey Maguire’s Spider-Man 2, qui salue son vieil ennemi avec un doux « Bonjour, Peter. »

Dans cette même scène, on peut voir Peter de Tom Holland portant un ensemble blazer, chemise et cravate très similaire à celui que Peter de Tobey portait dans les années 2007 Spider-Man 3.

Tom Holland porte la même goutte que Tobey portait Imaginez que Marvel nous appâte et que Peter ne fasse que remplacer Spider-Man de Tobey et Andrew dans leur chronologie, mais les méchants ne le reconnaissent que comme Peter sans aucune différence? Des balles. pic.twitter.com/HUE9p1ttv4 – Plathanos 🐝🇩🇴 #HIVESZN (@SavinTheBees) 25 août 2021

Bien sûr, des théories et toutes sortes de spéculations se préparent maintenant, les fans se demandant s’il s’agit d’un indice, s’il s’agit d’un œuf de Pâques éphémère amusant ou si c’est littéralement … juste un costume.

Bien que nous n’ayons absolument aucune idée de ce qui se passe dans le film basé sur une bande-annonce de 2 minutes 43 secondes, certains fans ont émis l’hypothèse que le sort de Strange avait permis à un Peter alternatif de vivre une vie similaire à celle que nous avons vue. Peter Parker de Tobey vivant dans le premier Homme araignée trilogie.

La fin de la scène Doc Ock de la bande-annonce a également amené les fans à remettre en question la vérité sur ce qui nous a été montré. Tout comme la façon dont certaines scènes du Guerre de l’infini et Fin du jeu les bandes-annonces ont été éditées, certains fans ont émis l’hypothèse que Sony et Marvel auraient pu ajouter quelques astuces pour éviter de révéler les grosses surprises du film.

Doc Ock parle-t-il réellement à Peter de Tobey ? Peut-être. Le sur-analyser ? Probablement. Excité? Absolument.

Spider-Man : Pas de chemin à la maison sort en salles le 17 décembre.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂