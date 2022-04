Les fans de Spider-Man déconcertés après avoir découvert un grand changement CGI effectué en post-production

La scène en question est le camée de Daredevil dans la cuisine de tante May, lorsque l’avocat Matt Murdock attrape une brique qui avait été jetée par la fenêtre.

– Will (@WilliamD1123) 16 avril 2022

Donc, à l’origine, Daredevil a attrapé une boule à neige volant dans l’appartement de May, mais ils ont décidé de la transformer en brique plus tard. C’est fou à quel point Marvel est décontracté à propos de changer des choses en post pic.twitter.com/ZoFCcMkcAM

Alors qu’un fan n’a pas pu s’empêcher de remettre en question le mépris flagrant de la scène pour les lois de la physique, tweetant: « Comment [the brick] venir de cet angle? Je ne comprends rien à la physique, mais ne sont-ils pas au dernier étage ? »

Une tête de Marvel mécontente a plaisanté: « Multiverse of Madness doit vraiment sortir pour que les gens arrêtent de sur-analyser l’enfer de ce film. »

Ils faisaient bien sûr référence à Doctor Strange in the Multiverse of Madness, réalisé par Sam Raimi, qui sortira dans les cinémas britanniques le 5 mai.