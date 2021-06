Les fans de Spider-Man célèbrent Tom Holland à l’occasion de son 25e anniversaire

Tom Holland est célébré par des milliers de fans dans le monde entier en l’honneur de son 25e anniversaire. Après avoir atteint une renommée internationale en tant que nouvelle incarnation de Peter Parker dans l’univers cinématographique Marvel, Holland est depuis apparu dans deux solos Homme araignée films. Son troisième film Spidey,Spider-Man: pas de retour à la maison, ramènera Holland en tant que web-slinger emblématique une fois de plus lors de sa sortie en salles en décembre.

Pour son passage dans le MCU parmi de nombreux autres rôles acclamés, Tom Holland est rapidement devenu l’un des acteurs les plus appréciés au monde d’aujourd’hui. Il n’est pas surprenant de voir Holland et son travail célébrés par les fans, surtout compte tenu de tout ce qu’il a déjà accompli avant l’âge de 25 ans. Le compte Twitter officiel de Spider-Man: pas de retour à la maison a posté un GIF de Holland et a dit: « Joyeux anniversaire à mon gémeaux préféré, Tom Holland. »

joyeux anniversaire à mes gémeaux préférés, @ tomholland1996 😘 pic.twitter.com/gKXNe0VLfK – Spider-Man: Pas de chemin à la maison (@SpiderManMovie) 1 juin 2021

Promouvoir davantage son retour en tant que Peter Parker, un Pas de chemin à la maison compte de fan a ajouté: « Joyeux anniversaire à Peter Parker lui-même, Tom Holland! Tom n’avait que 19 ans lorsqu’il a été choisi pour le rôle de Spider-Man, et au cours des six années écoulées depuis qu’il a incarné le web-slinger dans cinq films. Sa sixième apparition est Spider-Man: pas de retour à la maison, en salles le 17 décembre. »

Joyeux anniversaire à Peter Parker lui-même, Tom Holland ! Tom n’avait que 19 ans lorsqu’il a été choisi pour incarner Spider-Man, et au cours des six années écoulées depuis qu’il a incarné le web-slinger dans cinq films. Sa sixième apparition est #SpiderManNoWayHome, en salles le 17 décembre 🕸 pic.twitter.com/5uVu8FRLY4 – Daily Spider-Man: No Way Home (@dailynowayhome) 1 juin 2021

« Joyeux anniversaire Tom Holland, le temps passe vite », a tweeté NetflixFilm, comprenant des photos côte à côte de Holland en tant qu’enfant star et de son apparence actuelle.

joyeux anniversaire Tom Holland, le temps passe vite pic.twitter.com/Aa5VZ9tHdJ – NetflixFilm (@NetflixFilm) 1 juin 2021

Les fans du monde entier célèbrent également. En regardant l’un des films Spidey de Tom Holland pour célébrer, un fan a posté: « Je regarde Spider-Man: Homecoming en l’honneur de l’anniversaire de Tom Holland aujourd’hui! Ce film me rend toujours heureux. »

Je regarde Spider-Man : Homecoming en l’honneur de l’anniversaire de Tom Holland aujourd’hui ! Ce film me fait toujours plaisir. pic.twitter.com/HAtEWBAcNt — Elisa ️‍🌈 (@elisabelle__) 1 juin 2021

« Joyeux anniversaire Tom Holland, bravo et santé pour toi, ta famille, tes amis et tes fans ! » tweete un autre fan. « Je dois regarder Ownard, cerise et Marcher dans le chaos. j’espère que j’espère Spider-Man: pas de retour à la maison dans les salles de cinéma. »

Bon anniversaire @ TomHolland1996 bravo et santé pour vous, votre famille, vos amis et vos fans !. Je dois regarder Ownard, Cherry et Chaos Walking. J’espère plein d’espoir pour Spider-Man: No Way Home dans les salles de cinéma. Seu dublador @WirleyContaifer também é ótimo!. 🤝👏🎂🎭 #TomHollande – Eduardo Mendonça (@Educmendonca) 1 juin 2021

Y compris une variété d’images de la Hollande tirées de ses différents rôles au cinéma, un autre fan a déclaré: « Joyeux anniversaire au roi de la gamme, Tom Holland ».

joyeux anniversaire au roi de la gamme, tom holland pic.twitter.com/KrT93VBkRH – lidia (@homeccomings) 31 mai 2021

« Joyeux anniversaire Tom Holland! » un autre tweet lit. « C’est l’un des plus grands acteurs de sa génération et sa carrière ne fera que s’améliorer. Cela a été un voyage incroyable jusqu’à présent. »

Joyeux anniversaire Tom Holland! C’est l’un des plus grands acteurs de sa génération et sa carrière ne va que s’améliorer. Cela a été un voyage incroyable jusqu’à présent pic.twitter.com/1LwNCaeGaL – Aniq (@aniqrahman) 1 juin 2021

Ne voyant rien d’autre que la perfection en Hollande, un autre fan ajoute : « Joyeux anniversaire Tom Holland, un homme bon, gentil, beau et sexy, acteur talentueux, danseur, chanteur, cuisinier, golfeur, guitariste. Merci d’exister et de nous rendre tous très heureux mwah mwah je t’aime. »

joyeux anniversaire tom holland, un homme bon, gentil, beau et sexy, acteur talentueux, danseur, chanteur, cuisinier, golfeur, guitariste. merci d’exister et de nous faire tous très heureux

mwah mwah je t’aime❤️ #HappyBirthdayTomHollandpic.twitter.com/jNkfmY7JxI – nat (@tomsafet) 1 juin 2021

Certains des fans les plus célèbres de Hollande rendent également hommage. Le sien Avengers La co-vedette de la série, Mark Ruffalo, a posté une image de lui-même avec Holland et a écrit: « Joyeux anniversaire à celui qui gâte plus sur le MCU que moi et mon collègue jumeau des frères Russo, Tom Holland. »

Joyeux anniversaire à celui qui gâte plus le MCU que moi et mon ami @Russo_Brothers double, @ TomHolland1996 🥳 pic.twitter.com/XJMoRdAQiU – Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) 1 juin 2021

Spider-Man: pas de retour à la maison sortira en salles le 17 décembre 2021. La suite comprendra un multivers et il se murmure que le précédent Homme araignée des acteurs comme Tobey Maguire et Andrew Garfield feront des apparitions surprises. Il y a également eu des discussions sur une bande-annonce pour la sortie prochaine du film, bien que cela n’ait pas été officiellement confirmé. En tout cas, espérons que nous pourrons bientôt voir des images de la sortie prévue. Pour voir ce que les autres disent de la Hollande en l’honneur de son 25e anniversaire, rendez-vous sur Twitter.

#TomHollande

Joyeux anniversaire à cet homme spectaculaire <3 pic.twitter.com/ZRi6vaTtmr – AceKiwii (@AesKiwii) 1 juin 2021

Tom Holland et ses gâteaux d’anniversaire sur le thème de Spider-Man 🥺 pic.twitter.com/WlSHIn0sQP – s TOM SEMAINE (@nwhtoms) 31 mai 2021

Sujets: Spider-Man 3 MCU, Spider-man, Anniversaires