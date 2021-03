Les fans de Space Jam sont furieux après que Lola Bunny soit «désexualisée» pour le redémarrage de 2021

« Faisons comme si les femmes aux gros seins n’existaient même pas. »

Space JamLola Bunny a fait peau neuve en 2021 et beaucoup de gens (enfin, principalement des hommes) sont contrariés.

Au cas où vous ne le sauriez pas, le film emblématique de 1996 Space Jam obtient un redémarrage intitulé Space Jam: un nouvel héritage. Le joueur de basket légendaire Michael Jordan aux côtés de divers personnages de Looney Tunes, cependant, la nouvelle version sera plutôt dirigée par le basketteur des Los Angeles Lakers Lebron James.

Jeudi (4 mars), quelques photos de premier regard ont été abandonnées et tout le monde a remarqué que Lola Bunny avait l’air très différent maintenant. Vous vous souvenez peut-être qu’elle était le personnage sur lequel tout le monde s’évanouissait, avec une silhouette de sablier, secouant ses hanches en marchant et portant un petit haut court et un short. Eh bien, maintenant les choses ont changé. La Lola mise à jour porte un uniforme Tune Squad plus long et ample.

Les fans de Space Jam 2 furieux du nouveau design de Lola Bunny pour le redémarrage de 2021. Image: Warner Bros

Le réalisateur Malcolm D. Lee a déclaré à Entertainment Weekly que l’image de Lola Bunny avait maintenant été retravaillée parce qu’il avait été pris au dépourvu par sa représentation « très sexualisée » dans le film original.

Il a déclaré: « Nous sommes en 2021. Il est important de refléter l’authenticité de personnages féminins forts et capables. » Apparemment, Malcolm D. Lee aurait voulu modéliser Lola sur Diana Taurasi et Nneka Ogwumike, deux basketteuses qui joueront dans le redémarrage.

Hélas, certains n’étaient pas trop heureux que Lola (le lapin de dessin animé, rappelez-vous) ait perdu son sex-appeal.

Scène Space Jam 2: LeBron James: bonjour Lola, tu ne fais exciter personne. Je te respecte pour le basket Lola Bunny: merci – Rajat Suresh (@rajat_suresh) 4 mars 2021

Cette merde devient si vieille.

Permet de se débarrasser de tout avec le sex-appeal, car il offense un petit pourcentage de personnes.

Agissons comme si les femmes aux gros seins n’existaient même pas. – Daniel Butler (@TheDanimator) 4 mars 2021

Voici mon opinion inutile de Lola Bunny: POURQUOI AGISSONS-NOUS COMME AVOIR DE GROS SEINS C’EST PEU QUE CERTAINES PERSONNES SONT EMPILÉES YALL AUCUN DE CES LAPINS JOUENT AU BASKETBALL JUSTE LES DESSINER COMME CELA ALORS pic.twitter.com/r2C3Ft282u – Akilah Hughes (@AkilahObviously) 4 mars 2021

